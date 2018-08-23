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Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у своего продюсера Арама Арчера

Поклонники Ольги Бузовой уже не раз отмечали, что ее продюсер Арам Арчер буквально по пятам следует за певицей и ведущей «Дом-2».

Теледиву сравнили с «собачкой на привязи», которая постоянно находится в обществе своего продюсера или пиар-менеджера Антона Богославского.

Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у своего продюсера Арама Арчера

Фанаты подозревают, что Арчер боится потерять свою «дойную корову» и потому всячески ограждает ее от нежелательного общения и такое отношение к звезде больше напоминает поклонникам Бузовой рабство, чем свободное творчество.

Как ранее заявляла сама телеведущая, она даже спит в обществе Антона, которому поручено следить за ней и во время сна.

Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у своего продюсера Арама Арчера

Впрочем, поведение продюсера вполне оправдано, ведь Ольга Бузова на сегодняшний день самый популярный и, как следствие, самый денежный проект российского шоу-бизнеса и никому не хочется потерять такой «лакомый кусочек».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50
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