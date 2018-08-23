Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у своего продюсера Арама Арчера

Теледиву сравнили с «собачкой на привязи», которая постоянно находится в обществе своего продюсера или пиар-менеджера Антона Богославского.Фанаты подозревают, что Арчер боится потерять свою «дойную корову» и потому всячески ограждает ее от нежелательного общения и такое отношение к звезде больше напоминает поклонникам Бузовой рабство, чем свободное творчество.Как ранее заявляла сама телеведущая, она даже спит в обществе Антона, которому поручено следить за ней и во время сна.Впрочем, поведение продюсера вполне оправдано, ведь Ольга Бузова на сегодняшний день самый популярный и, как следствие, самый денежный проект российского шоу-бизнеса и никому не хочется потерять такой «лакомый кусочек».