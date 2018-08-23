АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на снимках в Instagram

Алла Михеева в Instagram опубликовала фото из отпуска на Балеарских островах в Испании. На одном из снимков телеведущая демонстрирует свои точеные ноги.

Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на снимках в Instagram


На фотографии знаменитость запечатлена в красивом платье. Его подол поднят вверх из-за порывов ветра. Поклонники в комментариях написали, что в глаза сразу бросаются красивые ноги российской телеведущей. Алла Михеева в рамках программы «Вечерний Ургант» постоянно появляется в вечерних роскошных платьях. Однако они скрывают красоту ног телеведущей. Между тем свою фигуру знаменитость продемонстрировала в эфире программы «Танцы на льду». Она появлялась там в соблазнительных откровенных костюмах. Фолловеры в комментариях часто советуют Алле Михеевой оставить работу, а также заняться своей личной жизнью. Но знаменитость отмечает, что особо не торопится замуж.

На сегодняшний день о её избраннике пока ничего доподлинно неизвестно. Имеется версия, что им является бизнесмен из Санкт-Петербурга. Другие отмечают, что Алла Михеева имеет отношения с сотрудником Первого канала.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе
Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о
Экс-звезда «Дома-2» Сэм Селезнев сделал девушке
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 за $300 получил
Вместо Дмитрия Талыбова на телепроект «Дом-2»
Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche
В Сети появился полноценный обзор игровой версии
Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении
Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ
«Мы даже не целовались»: Экс-участник «Дома-2»
Ученые: Душа человека после смерти продолжает
Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2»
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется при
Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у
Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня
Елена Степаненко на выступлении в Ялте язвила
Астронавты NASA зафиксировали пролетающие над
Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили
Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на
Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно
Просмотреть все новости