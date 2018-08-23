Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на снимках в Instagram

На фотографии знаменитость запечатлена в красивом платье. Его подол поднят вверх из-за порывов ветра. Поклонники в комментариях написали, что в глаза сразу бросаются красивые ноги российской телеведущей. Алла Михеева в рамках программы «Вечерний Ургант» постоянно появляется в вечерних роскошных платьях. Однако они скрывают красоту ног телеведущей. Между тем свою фигуру знаменитость продемонстрировала в эфире программы «Танцы на льду». Она появлялась там в соблазнительных откровенных костюмах. Фолловеры в комментариях часто советуют Алле Михеевой оставить работу, а также заняться своей личной жизнью. Но знаменитость отмечает, что особо не торопится замуж.На сегодняшний день о её избраннике пока ничего доподлинно неизвестно. Имеется версия, что им является бизнесмен из Санкт-Петербурга. Другие отмечают, что Алла Михеева имеет отношения с сотрудником Первого канала.