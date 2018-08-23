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На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» вырезали кадры с Тимати

Музыкальный телеканал из клипа Филиппа Киркорова на композицию «Цвет настроения синий» вырезали кадра с рэп-исполнителем Тимати. Пользователи Сети уверены, что причина скрыта в недопонимании между музыкантом и сыном владельца RU.TV Владимира Киселева.

На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» вырезали кадры с Тимати

Несколько месяцев назад в Сети появился скандальный ролик на песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. В клипе принимали участие многие представители российского шоу-бизнеса, в числе, которых был и Тимати. Данное видео набрало рекордное число просмотров в Интернете, а также стало причиной огромного количества критики в адрес исполнителя.

На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» вырезали кадры с Тимати

Недавно клип «Цвет настроения синий» был показан на музыкальном канале и многие зрители заметили, что Тимати попросту заретушировали. Сам репер пока никак не комментирует произошедшее. Но пользователи Сети пришли к выводу, что виной всему отказ Тимура Юнусова спеть с неким ЮрКиссом, который является сыном владельцем RU.TV Владимира Киселева.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10
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