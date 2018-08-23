Смартфон Xiaomi Pocophone F1 за $300 получил процессор Snapdragon 845

Большая часть характеристик этих устройств совпадает. В базовой версии Xiaomi Pocophone F1 установят ОЗУ на 6 Гб. В КНР должен появиться вариант с ПЗУ на 256 Гб. В РФ смартфон будут продавать с ПЗУ на 64/128 Гб. Устройство по производительности можно сравнить с версией Samsung Note 9, которая стоит вдвое дороже. Топовая модификация Xiaomi Pocophone F1 имеет ОЗУ на 8 Гб, ПЗУ на 256 ГБ. Смартфон визуально схож с Motorola Droid Razr, так как здесь использовался полностью безрамочный дизайн. Задняя панель устройства имеет дактилоскопический датчик, а также двойной модуль камеры.Боковые панели смартфона выполнили в округлом классическом стиле. Xiaomi Pocophone F1 в России должен появиться уже в середине осени этого года.