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Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили небольшую перепалку в соцсети Instagram

Бывшие звезды реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова и Дарья Пынзарь устроили небольшую перепалку в Сети из-за лазерной эпиляции. Поклонники переживают, что девушки рассорятся и прекратят общение друг с другом навсегда.

Александра Артемова является одной из тех немногих участниц, которая после ухода с телепроекта «Дом-2» сумела сохранить свою популярность. К примеру, на ее аккаунт в социальной сети Instagram подписано более 1,4 миллионов человек.

Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили небольшую перепалку в соцсети Instagram

Ежедневно она делится с ними интересными фактами о себе и не менее популярном муже – Евгении Кузине, публикует совместные фотографии с ним, демонстрирует свои снимки с профессиональных фотосессий, а также просто рассказывает о своих делах, произошедших событиях, и планах на будущее.

Благодаря этому девушка зарабатывает хорошие гонорары от рекламы, которую она регулярно делает в своем микроблоге. Например, Саша нахваливает салоны красоты или какие-нибудь косметологические услуги, советует рестораны и кафе, а также призывает подписчиков покупать вещи только в указанных ею магазинах.

Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили небольшую перепалку в соцсети Instagram

А недавно Артемова решила порассуждать с поклонниками об эпиляции, решив оригинально прорекламировать студию красоты, но даже не предполагала, что Дарья Пынзарь все испортит.

Бывшая участница телестройки хотела выяснить, как публика относится к бритым и небритым подмышкам у женщин и мужчин. В итоге большая часть подписчиков все же считает, что натуральности должно быть в меру и волосы у представительниц прекрасного пола должны быть только на голове, тогда как у сильного пола – по желанию.

Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили небольшую перепалку в соцсети Instagram

И тут в диалог вмешалась Даша, которая заявила, что лазерная эпиляция – это лучшая процедура по удалению нежелательных волос на теле. Это явно не входило в планы Саши, ведь она, судя по всему, хотела порекомендовать эту процедуру в следующем посте, рассказав о всех ее привилегиях.

«Оооооооо малышка Дарья знает толк», - ответила язвительно она на комментарий коллеги.

В результате, многие стали переживать, что Пынзарь не потерпит такого отношения к себе и выскажет все Артемовой, после чего они поссорятся и прекратят общение. Ведь похожая ситуация уже происходила, только вместо Даши была Виктория Романец.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:02
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