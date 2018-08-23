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Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Настоящие поклонники реалити-шоу «Дом-2» уже давно заметили, что среди ведущих телестройки идет негласное разделение участников на любимчиков и нелюбимчиков.

Зрители отмечают, что такое разделение напоминает школьную ситуацию, когда учителя выделяли более интересных учеников, а других игнорировали или даже гнобили.

Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Фанаты проекта невооруженным глазом видят, что ведущие необъективно оценивают поведение участников и там где нужно наказывать.

Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Откровенно закрывают глаза на «шалости». Как пример, можно привести Илью Яббарова, Андрея Шабарина, Саши Черно и других.

Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Тогда как в случае с Марго Овсянниковой, Ноны Щукиной и Тараса Петия, пытающихся соответствовать главной идее проекта – строить любовь – ведущие откровенно недолюбливают.

Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Особенно выделяются на фоне остальных Ольга Орлова и Юля Ефременкова, и зрители предполагают, что виной тому банальная женская ревность и зависть, тогда как от них ожидают непредвзятого отношения и житейской мудрости.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53
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