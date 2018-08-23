Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно делят на любимчиков и нелюбимчиков

Зрители отмечают, что такое разделение напоминает школьную ситуацию, когда учителя выделяли более интересных учеников, а других игнорировали или даже гнобили.Фанаты проекта невооруженным глазом видят, что ведущие необъективно оценивают поведение участников и там где нужно наказывать.Откровенно закрывают глаза на «шалости». Как пример, можно привести Илью Яббарова, Андрея Шабарина, Саши Черно и других.Тогда как в случае с Марго Овсянниковой, Ноны Щукиной и Тараса Петия, пытающихся соответствовать главной идее проекта – строить любовь – ведущие откровенно недолюбливают.Особенно выделяются на фоне остальных Ольга Орлова и Юля Ефременкова, и зрители предполагают, что виной тому банальная женская ревность и зависть, тогда как от них ожидают непредвзятого отношения и житейской мудрости.