Ольга Бузова нарядилась в цвета триколора

«Который год с удовольствием участвую во флешмобе - собрать цвета российского флага из того, что под рукой. С праздником, дорогие мои! Флаг всегда с тобой, где бы ты ни находился сейчас. Собирайте свой флаг и ставьте хэштег #СобериЦветаФлага», - подписала Ольга Бузова свою свежую фотопубликацию.

«В последнее время Ольга стала умнее, взрослее и даже внутренне полнее (про проснувшуюся сексуальность и женственность не буду говорить). Все-таки она не самая уж тупая. Искренне радуюсь такому развитию событий, пусть бывают и какие-то оплошности, но это ведь намного лучше, чем поведение той же Волочковой например, всех не буду перебирать!», «Оля молодец, кто бы и что не говорил о ней, она идет своей дорогой, живет этим днем, жизнь одна, надо жить сегодняшним днем, ни кто не знает, что будет завтра, ты проснулся и значит все хорошо! Будет и у Оли семья, дети, всё будет», «Не че так, симпатично! Образ очень хороший! Тебе идет, Оль! Тебе одетой намного лучше, чем раздетой!», - продолжают писать пользователи социальной сети об Ольге Бузовой.

Вчера в России в честь праздника проходило невероятно большое количество различных мероприятий. К примеру, в городе Иркутск прошел автопробег, в Санкт-Петербурге жители города увидели праздничный салют, а также посетили поэтический вечер, а в столице Российской Федерации прошел фестиваль красок.Не забыла, как видно, о важном празднике для России и одна из самых известных девушек страны – Ольга Бузова. Несколько часов назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новую фотографию. На снимке знаменитость запечатлена в белой рубашке, синих строгих брюках, красном жакете, а также туфлях в тон жакета.Ольга призналась преданным поклонникам, что с удовольствием каждый год принимает участие во флешмобе, где нужно собрать цвета триколора из всего, что есть под рукой.Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Бузовой решили напомнить знаменитости о том, как три года назад она перепутала флаги Голландии и России. Тогда поющая телеведущая сфотографировалась с иностранным триколором. Своими действиями теледива просто-таки шокировала преданных поклонников, ведь мало кто, как выяснилось, ожидал, что их любимица не знает флаг своей Родины.Сейчас же многие фанаты Ольги Бузовой ежедневно спешат под каждой публикацией звезды оставить огромнейшее количество приятных слов.Стоит подметить, что за считанные часы свежая фотография многими любимой телеведущей и начинающей певицы набрала чуть больше 300 тысяч лайков и большое количество положительных комментариев и слов восторга от нового образа теледивы.