Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе

Специалистами доказано, что женщины, которые страдают эмоциональной нестабильностью, предлагают своим сексуальным партнерам больше экспериментов в интимном плане, чем более спокойные девушки. Исследователи уверяют, что пары, которые предпочитают ролевые игры и часто выбирают для полового акта экстремальные места, в среднем связывают себя узами брака примерно на 24 года. Но даже в зрелом возрасте неуравновешенные по характеру женщины не отказываются от разнообразия во время интима.В эмоциональных парах самым лучшим становится секс, после громкого скандала. Поскольку именно крики чаще всего разогревают партнеров перед бурной ночью.