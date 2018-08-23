АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе

Ученые из Великобритании выявили, что девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе. Также доказано, что такие женщины больше привлекают мужчин в интимном плане.

Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе

Специалистами доказано, что женщины, которые страдают эмоциональной нестабильностью, предлагают своим сексуальным партнерам больше экспериментов в интимном плане, чем более спокойные девушки. Исследователи уверяют, что пары, которые предпочитают ролевые игры и часто выбирают для полового акта экстремальные места, в среднем связывают себя узами брака примерно на 24 года. Но даже в зрелом возрасте неуравновешенные по характеру женщины не отказываются от разнообразия во время интима.

В эмоциональных парах самым лучшим становится секс, после громкого скандала. Поскольку именно крики чаще всего разогревают партнеров перед бурной ночью.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе
Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о
Экс-звезда «Дома-2» Сэм Селезнев сделал девушке
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 за $300 получил
Вместо Дмитрия Талыбова на телепроект «Дом-2»
Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche
В Сети появился полноценный обзор игровой версии
Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении
Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ
«Мы даже не целовались»: Экс-участник «Дома-2»
Ученые: Душа человека после смерти продолжает
Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2»
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется при
Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у
Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня
Елена Степаненко на выступлении в Ялте язвила
Астронавты NASA зафиксировали пролетающие над
Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили
Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на
Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно
Просмотреть все новости