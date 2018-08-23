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Курс валют на 23.08.2018

Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрд

Банковская организация Credit Suisse заморозила активы на 5 млрд долларов, которые связаны с РФ. Банк объявил, что он вынужден следовать существующей политике Вашингтона, потому что зависим от американского доллара.

Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрд


Заморозка швейцарским банком активов, связанных с Российской Федерацией, произошла вследствие новых санкций США, вступивших в силу 22 августа. В Швейцарии вообще не действуют санкции. При этом представители различных государств могут чувствовать там себя в безопасности. Однако в этом случае Credit Suisse зависим от американской валюты, а также вынужден следовать политике Белого Дома. Таким образом, активы будут оставаться замороженными, пока правительство США не снимет запреты с России.

Санкции Соединённых Штатов и Европы в последнее время больно бьют по российской экономике. Однако правительство государства пыталось всячески доказать, что все в итоге наладится. Теперь же, после подобных заявлений швейцарской стороны, неизвестно как данное событие скажется на России.

 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30
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