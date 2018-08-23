Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрд

Заморозка швейцарским банком активов, связанных с Российской Федерацией, произошла вследствие новых санкций США, вступивших в силу 22 августа. В Швейцарии вообще не действуют санкции. При этом представители различных государств могут чувствовать там себя в безопасности. Однако в этом случае Credit Suisse зависим от американской валюты, а также вынужден следовать политике Белого Дома. Таким образом, активы будут оставаться замороженными, пока правительство США не снимет запреты с России.Санкции Соединённых Штатов и Европы в последнее время больно бьют по российской экономике. Однако правительство государства пыталось всячески доказать, что все в итоге наладится. Теперь же, после подобных заявлений швейцарской стороны, неизвестно как данное событие скажется на России.