Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche Cayman за 4 миллиона рублей

После «съедобных золотых макарон» фанаты готовы ждать от знаменитости любой демонстрации роскоши. Однако она знает себе цену, и поэтому опередила поклонников, заявив - «насобирала». Продюсер расписала в посте всю свою жизнь. Звезда поведала, что довольна всеми испытаниями, которые послала ей судьба. Подписчики похвалили Яну Рудковскую за смелость. Они не стали высказываться по поводу напыщенности и показушности знаменитости, как это зачастую бывает.Многие фолловеры признались, что если бы у них была такая возможность, они бы с удовольствием порадовали себя дорогим автомобилем. Многие поклонники отметили, что восхищаются Яной Рудковской, добавив, что она умеет много работать, при этом со вкусом отдыхать.