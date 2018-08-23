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Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche Cayman за 4 миллиона рублей

Яна Рудковская в рамках Instagram похвасталась подарком, который она сделала лично для себя. Знаменитость купила красный Porsche Cayman за 4 000 000 рублей.

Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche Cayman за 4 миллиона рублей


После «съедобных золотых макарон» фанаты готовы ждать от знаменитости любой демонстрации роскоши. Однако она знает себе цену, и поэтому опередила поклонников, заявив - «насобирала». Продюсер расписала в посте всю свою жизнь. Звезда поведала, что довольна всеми испытаниями, которые послала ей судьба. Подписчики похвалили Яну Рудковскую за смелость. Они не стали высказываться по поводу напыщенности и показушности знаменитости, как это зачастую бывает.

Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche Cayman за 4 миллиона рублей


Многие фолловеры признались, что если бы у них была такая возможность, они бы с удовольствием порадовали себя дорогим автомобилем. Многие поклонники отметили, что восхищаются Яной Рудковской, добавив, что она умеет много работать, при этом со вкусом отдыхать.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10
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