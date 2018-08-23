Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche Cayman за 4 миллиона рублей
Яна Рудковская в рамках Instagram похвасталась подарком, который она сделала лично для себя. Знаменитость купила красный Porsche Cayman за 4 000 000 рублей.
После «съедобных золотых макарон» фанаты готовы ждать от знаменитости любой демонстрации роскоши. Однако она знает себе цену, и поэтому опередила поклонников, заявив - «насобирала». Продюсер расписала в посте всю свою жизнь. Звезда поведала, что довольна всеми испытаниями, которые послала ей судьба. Подписчики похвалили Яну Рудковскую за смелость. Они не стали высказываться по поводу напыщенности и показушности знаменитости, как это зачастую бывает.
Многие фолловеры признались, что если бы у них была такая возможность, они бы с удовольствием порадовали себя дорогим автомобилем. Многие поклонники отметили, что восхищаются Яной Рудковской, добавив, что она умеет много работать, при этом со вкусом отдыхать.
После «съедобных золотых макарон» фанаты готовы ждать от знаменитости любой демонстрации роскоши. Однако она знает себе цену, и поэтому опередила поклонников, заявив - «насобирала». Продюсер расписала в посте всю свою жизнь. Звезда поведала, что довольна всеми испытаниями, которые послала ей судьба. Подписчики похвалили Яну Рудковскую за смелость. Они не стали высказываться по поводу напыщенности и показушности знаменитости, как это зачастую бывает.
Многие фолловеры признались, что если бы у них была такая возможность, они бы с удовольствием порадовали себя дорогим автомобилем. Многие поклонники отметили, что восхищаются Яной Рудковской, добавив, что она умеет много работать, при этом со вкусом отдыхать.