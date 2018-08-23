Ученые: Душа человека после смерти продолжает жить в квантовом поле

По словам специалиста Стюарта Хамероффа, после физической кончины тела, квантовая информация рассеивается во Вселенной. Ученые уверены, что микротрубочки, содержащие белок, хранят внутри сведения о состоянии человеческого организма на субатомном уровне, а потом освобождаются. Специалисты уверены, что каждый человек, по сути, бессмертен. Ведь существование души бесконечно, и она просто перерождается в ином мире.Исследователи уверены, что квантовую информацию, нельзя уничтожить. Ведь физическая вселенная, в которой живут люди – это только их восприятие, но душа продолжает жить за пределами реальности.