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Ученые: Душа человека после смерти продолжает жить в квантовом поле

Американские ученые сделали выводы, что душа человека после смерти тела, не умирает. Она продолжает жить в квантовом поле.

Ученые: Душа человека после смерти продолжает жить в квантовом поле


По словам специалиста Стюарта Хамероффа, после физической кончины тела, квантовая информация рассеивается во Вселенной. Ученые уверены, что микротрубочки, содержащие белок, хранят внутри сведения о состоянии человеческого организма на субатомном уровне, а потом освобождаются. Специалисты уверены, что каждый человек, по сути, бессмертен. Ведь существование души бесконечно, и она просто перерождается в ином мире.

Исследователи уверены, что квантовую информацию, нельзя уничтожить. Ведь физическая вселенная, в которой живут люди – это только их восприятие, но душа продолжает жить за пределами реальности.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15
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