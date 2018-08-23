Ученые: Душа человека после смерти продолжает жить в квантовом поле
Американские ученые сделали выводы, что душа человека после смерти тела, не умирает. Она продолжает жить в квантовом поле.
По словам специалиста Стюарта Хамероффа, после физической кончины тела, квантовая информация рассеивается во Вселенной. Ученые уверены, что микротрубочки, содержащие белок, хранят внутри сведения о состоянии человеческого организма на субатомном уровне, а потом освобождаются. Специалисты уверены, что каждый человек, по сути, бессмертен. Ведь существование души бесконечно, и она просто перерождается в ином мире.
Исследователи уверены, что квантовую информацию, нельзя уничтожить. Ведь физическая вселенная, в которой живут люди – это только их восприятие, но душа продолжает жить за пределами реальности.
По словам специалиста Стюарта Хамероффа, после физической кончины тела, квантовая информация рассеивается во Вселенной. Ученые уверены, что микротрубочки, содержащие белок, хранят внутри сведения о состоянии человеческого организма на субатомном уровне, а потом освобождаются. Специалисты уверены, что каждый человек, по сути, бессмертен. Ведь существование души бесконечно, и она просто перерождается в ином мире.
Исследователи уверены, что квантовую информацию, нельзя уничтожить. Ведь физическая вселенная, в которой живут люди – это только их восприятие, но душа продолжает жить за пределами реальности.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15