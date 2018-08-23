Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется при помощи российских устройств связи

Концерн „Автоматика“, который входит в состав Ростеха, разработал комплекс шифрованной связи, предназначенный для высшего руководства государства. Он в себя вобрал только лучшие достижения шифраторостроения. Комплекс протестировали американские специалисты, которые рекомендовали его для обеспечения оснащения прямой линии Вашингтон – Москва. Экспертами отмечается, что за все время, пока существует прямая линия, в Соединённых Штатах применяются устройства непосредственно «российского производства». Концерном «Автоматика» разработаны десятки модификаций шифроаппаратов, систем, комплексов шифросвязи.Данное оборудование создавалось для подразделений правительственной связи. Такие аппараты имеются в поездах, офисах, самолетах представителей власти. Устройства обеспечивают высокопоставленных государственных политиков системой оперативного надежного управления страной. «Горячую линию» между столицами СССР, а также США создали после Карибского кризиса в 1963 году.