Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

По мнению анонимного аниматора, такие знаменитости как Ольга Бузова, Ким Кардашьян, Ксения Собчак и другие больше похожи на макак, которые корректируют свою внешность, чтобы подороже себя продать., - так начинается ролик, иллюстрируя эти слова анимационным персонажем, напоминающим Ксению Собчак.Далее по сюжету, Правдоруб показывает персонажа Ольги Бузовой, которая сидит на корточках, а некий мужчина тянет ей вазочку с цветами., - сопроводил хейтер изображение закадровым текстом.Автор видео акцентирует внимание зрителя, что естественной красотой у показанных звезд и не пахнет, и потому им приходится «», «» или же ударить по губам лопатой, «».Кузьма Правдоруб «прошелся» и по фанатам подобных звезд, отмечая, что подписчики ценят своих кумиров не за талант, а за ягодицы и «буфера».Видео, изобилующее нецензурными словами, хоть и сложенными в рифму сомнительного качества, посмотрели уже почти 2,3 млн пользователей.