АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

В соцсети «ВКонтакте» появился оскорбительный видеоролик, содержащий нецензурную лексику, в котором некий «Кузьма Правдоруб» в унизительной форме рассуждает о «переделанной» внешности многих звезд шоу-бизнеса.

По мнению анонимного аниматора, такие знаменитости как Ольга Бузова, Ким Кардашьян, Ксения Собчак и другие больше похожи на макак, которые корректируют свою внешность, чтобы подороже себя продать.

Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

«Макака думала, что краше всех и всех милей, но что-то все-таки не нравилось ей», - так начинается ролик, иллюстрируя эти слова анимационным персонажем, напоминающим Ксению Собчак.

Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

Далее по сюжету, Правдоруб показывает персонажа Ольги Бузовой, которая сидит на корточках, а некий мужчина тянет ей вазочку с цветами.

«Сейчас вложу в себя я пару сотен тысяч, и будет обезьяна», - сопроводил хейтер изображение закадровым текстом.

Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

Автор видео акцентирует внимание зрителя, что естественной красотой у показанных звезд и не пахнет, и потому им приходится «ломать скулы, менять нос», «губищи увеличить и надуть» или же ударить по губам лопатой, «чтобы не было им ни конца, ни края».

Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»

Кузьма Правдоруб «прошелся» и по фанатам подобных звезд, отмечая, что подписчики ценят своих кумиров не за талант, а за ягодицы и «буфера».

Видео, изобилующее нецензурными словами, хоть и сложенными в рифму сомнительного качества, посмотрели уже почти 2,3 млн пользователей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Конкин озвучил ситуацию со стрельбой в
NASA обнародовало видео с НЛО в кольцах Сатурна
Евгений Плющенко и Дима Билан вместе выступили
Сергей Шнуров станет наставником телешоу «Голос»
Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и
«Как на подстилке»: Эпатажный участник «Дома-2»
Рамзан Кадыров: подростки напавшие на полицейских
«Расчетливый стратег»: Ольга Бузова обвела вокруг
«Вы умеете читать?»: Ольга Бузова рассмешила
Жители Техаса были напуганы появлением
Шишки на ягодицах могут стать причиной летального
Ученые: В глубине Тихого океана найдена пирамида
В Сети появились первые изображения новой модели
Компания Geely презентовала в Шанхае новый
Отец Леонида Агутина стал участником слепых
«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер
Компания McLaren представила эксклюзивное купе
Легендарный Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз
«Тарелку перевернуть бы»: Ксения Бородина в День
На новом снимке подписчики не узнали старшего
Появились новые снимки седана Aurus из проекта
Ученые научились оживлять зуб после удаления нерва
В России стартовали продажи Vivo Y85
Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню
Учёные: Конец света на Земле наступит из-за
Врачи назвали капусту лучшим продуктом от рака
Врачи советуют оздоравливать печень с помощью
Почему так хочется покушать: Врачи назвали
Известная компания Skoda выпустила миллионный
Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах
Просмотреть все новости