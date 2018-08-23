Хейтер назвал Ольгу Бузову, Ксению Собчак и других звезд «макаками»
В соцсети «ВКонтакте» появился оскорбительный видеоролик, содержащий нецензурную лексику, в котором некий «Кузьма Правдоруб» в унизительной форме рассуждает о «переделанной» внешности многих звезд шоу-бизнеса.
По мнению анонимного аниматора, такие знаменитости как Ольга Бузова, Ким Кардашьян, Ксения Собчак и другие больше похожи на макак, которые корректируют свою внешность, чтобы подороже себя продать.
«Макака думала, что краше всех и всех милей, но что-то все-таки не нравилось ей», - так начинается ролик, иллюстрируя эти слова анимационным персонажем, напоминающим Ксению Собчак.
Далее по сюжету, Правдоруб показывает персонажа Ольги Бузовой, которая сидит на корточках, а некий мужчина тянет ей вазочку с цветами.
«Сейчас вложу в себя я пару сотен тысяч, и будет обезьяна», - сопроводил хейтер изображение закадровым текстом.
Автор видео акцентирует внимание зрителя, что естественной красотой у показанных звезд и не пахнет, и потому им приходится «ломать скулы, менять нос», «губищи увеличить и надуть» или же ударить по губам лопатой, «чтобы не было им ни конца, ни края».
Кузьма Правдоруб «прошелся» и по фанатам подобных звезд, отмечая, что подписчики ценят своих кумиров не за талант, а за ягодицы и «буфера».
Видео, изобилующее нецензурными словами, хоть и сложенными в рифму сомнительного качества, посмотрели уже почти 2,3 млн пользователей.
По мнению анонимного аниматора, такие знаменитости как Ольга Бузова, Ким Кардашьян, Ксения Собчак и другие больше похожи на макак, которые корректируют свою внешность, чтобы подороже себя продать.
«Макака думала, что краше всех и всех милей, но что-то все-таки не нравилось ей», - так начинается ролик, иллюстрируя эти слова анимационным персонажем, напоминающим Ксению Собчак.
Далее по сюжету, Правдоруб показывает персонажа Ольги Бузовой, которая сидит на корточках, а некий мужчина тянет ей вазочку с цветами.
«Сейчас вложу в себя я пару сотен тысяч, и будет обезьяна», - сопроводил хейтер изображение закадровым текстом.
Автор видео акцентирует внимание зрителя, что естественной красотой у показанных звезд и не пахнет, и потому им приходится «ломать скулы, менять нос», «губищи увеличить и надуть» или же ударить по губам лопатой, «чтобы не было им ни конца, ни края».
Кузьма Правдоруб «прошелся» и по фанатам подобных звезд, отмечая, что подписчики ценят своих кумиров не за талант, а за ягодицы и «буфера».
Видео, изобилующее нецензурными словами, хоть и сложенными в рифму сомнительного качества, посмотрели уже почти 2,3 млн пользователей.