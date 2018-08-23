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«Как на подстилке»: Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян разлегся на массивном теле своей возлюбленной

Один из самых ярких участников прославленной телестройки «Дом-2» Иосиф Оганесян порадовал преданных поклонников свежей фотографией, сделанной на пляже.

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором он запечатлен в компании своей возлюбленной Александры Черно. Нужно сказать, что публикация молодого человека не произвела на его подписчиков должного положительного эффекта.

«Как на подстилке»: Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян разлегся на массивном теле своей возлюбленной

В результате после одной из последних фотографий звезды «Дома-2» на него и его избранницу обрушился шквал критики со стороны не только недоброжелателей, но и даже преданных поклонников. А все дело в том, что на снимке Иосиф лежит на массивном теле Александры, как на подстилке или матрасе. Оказывается, что подобную картину не готовы были лицезреть многие пользователи Сети.

«Черно тебе худеть нужно! Невозможно на тебя смотреть! Фуу..отвратительная просто!», «Это что вообще такое? Как кит и щупленькая креветка..не могу смотреть на эту картину спокойно!», «Как на подстилке или матрасе! Жуткая картина если честно! Хотя, теперь понятно, зачем Иосифу нужна Александра!», - продолжают писать пользователи сети под одной из последних публикаций Иосифа Оганесяна.

Стоит отметить, что некоторые фолловеры обратили внимание на то, что несмотря на небольшие, но все-таки старания со стороны Александры Черно, брюнетке по-прежнему не удается существенно изменить свой внешний вид в плане телосложения.

«Как на подстилке»: Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян разлегся на массивном теле своей возлюбленной

Ни для кого из преданных поклонников одного из самых скандальных и популярных телепроектов России не является секретом то, что несколько дней назад подошла к концу программа «Перезагрузка», главной героиней которой была Александра. На сегодняшний день Черно из «жгучей» брюнетки превратилась в неординарную блондинку.

Тем не менее, многочисленные недоброжелатели Александры Черно по-прежнему не готовы принимать девушку. В итоге участнице «Дома-2» не удалось и в этот раз избежать критики со стороны злопыхателей. На данный момент против эпатажной участницы и ее возлюбленного Иосифа Оганесяна выступают не только многие телезрители реалити, но и телеведущие проекта, а также некоторые коллеги молодых людей по съемочной площадке.

«Как на подстилке»: Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян разлегся на массивном теле своей возлюбленной

К слову, огромное количество зрителей «Дома-2» просто-таки убеждены в том, что на самом деле отношения Александры Черно и Иосифа Оганесяна являются чистой воды проектной фикцией и молодые люди находятся вместе только ради собственной выгоды и материальной наживы.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43
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