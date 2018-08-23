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Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня российского флага

Звёзды шоу-бизнеса запустили в честь Дня российского флага флешмоб, который активно поддержали пользователи социальной сети. Теперь обычные граждане тоже делают фотографии в цветах триколора РФ и выкладывают в Сеть.

Инициатором флешмоба выступил Народный артист России Олег Газманов, именно он предложил провести акцию, выложив свой триколор из головных уборов. Участники выкладывают российский флаг из обычных предметов одежды или просто позируют на его фоне, делают снимок и публикуют его в Сети, помечая хештегом #соберицветафлага.

Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня российского флага


Певец Стас Михайлов решил просто запечатлеть себя на фоне отечественного флага, Зара нарисовала триколор на щеках ребёнка, а сама взяла в руки флажок, а актёр Стас Ярушкин для флешмоба использовал одежду и полотенце. Многие выкладывают флаг РФ из цветов, шариков, овощей, скрепок и других предметов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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