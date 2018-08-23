Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня российского флага

Инициатором флешмоба выступил Народный артист России Олег Газманов, именно он предложил провести акцию, выложив свой триколор из головных уборов. Участники выкладывают российский флаг из обычных предметов одежды или просто позируют на его фоне, делают снимок и публикуют его в Сети, помечая хештегом #соберицветафлага.Певец Стас Михайлов решил просто запечатлеть себя на фоне отечественного флага, Зара нарисовала триколор на щеках ребёнка, а сама взяла в руки флажок, а актёр Стас Ярушкин для флешмоба использовал одежду и полотенце. Многие выкладывают флаг РФ из цветов, шариков, овощей, скрепок и других предметов.