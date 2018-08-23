Елена Степаненко на выступлении в Ялте язвила насчет «сволочей-мужчин»

По ее мнению, мужчина – это две ноги и две руки, а посередине – «сволочь». Аналогичные шутки артистка высказывала на выступлении в Крыму, тем самым напоминая зрителям о своей семейной драме. Елена Степаненко рассказала монолог о важности скандалов и ссор для счастливых супругов. Знаменитость также упомянула своих коллег. К примеру, о Ларисе Гузеевой, которая является ведущей шоу «Давай поженимся». По мнению юмористки, она, будучи в третий раз замужем, рекомендует участницам программы, как правильно выбирать супруга.После концерта Елена Григорьевна быстро покинула сцену. Артистка от своих поклонников даже не приняла конфет. Также не было автографов и совместных снимков с фанатами.