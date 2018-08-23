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«Вы умеете читать?»: Ольга Бузова рассмешила хейтеров фотографией с книгой

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова женщина симпатичная, но, по мнению публики, недалекая, и потому фото звезды с книгой в руках вызвало самые неоднозначные комментарии.

На снимке Ольга Бузова предстала с книгой в руках, но пост оказался рекламным – теледива предлагает купить книгу ее знакомого Дмитрия Портнягина и даже выиграть 1 млн рублей.

«Вы умеете читать?»: Ольга Бузова рассмешила хейтеров фотографией с книгой

По условиям конкурса, нужно подписаться на страницу автора, опубликовать фото с книгой в руках и сделать пять выводов после прочтения.

После появления этого промо-поста в Instagram Бузовой хейтеры получили шикарную возможность посмеяться над ней, с иронией удивляясь, что Ольга еще и читать умеет.

«Вы умеете читать?»: Ольга Бузова рассмешила хейтеров фотографией с книгой

«Вы умеете читать?», «Бузова… Читает.. Опа! Не верю», «Знаем мы этого автора, такой же гигант мысли, как и сама Бузильда», - писали в комментариях подписчики.

Некоторые просто разочаровались в «многостаночнице» Ольге.

«Рестораны, криптовалюта, а теперь коучинг и реклама? Неужели деньги для Вас действительно не пахнут. Отписываюсь от Вас - разочарована», - написала одна из подписчиц Бузовой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:19
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