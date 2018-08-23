«Вы умеете читать?»: Ольга Бузова рассмешила хейтеров фотографией с книгой

На снимке Ольга Бузова предстала с книгой в руках, но пост оказался рекламным – теледива предлагает купить книгу ее знакомого Дмитрия Портнягина и даже выиграть 1 млн рублей.По условиям конкурса, нужно подписаться на страницу автора, опубликовать фото с книгой в руках и сделать пять выводов после прочтения.После появления этого промо-поста в Instagram Бузовой хейтеры получили шикарную возможность посмеяться над ней, с иронией удивляясь, что Ольга еще и читать умеет., - писали в комментариях подписчики.Некоторые просто разочаровались в «многостаночнице» Ольге., - написала одна из подписчиц Бузовой.