«Расчетливый стратег»: Ольга Бузова обвела вокруг пальца всех своих поклонников

«Бузова, расчетливый стратег! Вот увидите, она еще всех за пояс заткнет! Молодец баба!», «Давно было понятно, что Ольга далеко не глупая девушка, обидно только, что она своих поклонников периодично обманывает..ну да ладно, зато денег столько, что хоть лопатой греби», «Бузова, Бузова, а как же лозунг «мои люди»? Не хорошо всех обманывать!», – пишут об Ольге Бузовой в Сети.



На днях новое сенсационное и в некоторой степени даже шокирующее заявление о многими любимой поющей телеведущей Ольге Бузовой сделала ее бывший RP-директор. Экс-агент знаменитости рассказала журналистам о настоящей теледиве.По словам бывшего сотрудника Ольги Бузовой, начинающая певица только пользуется образом «тупой блондинки» на протяжении большого количества лет, на самом же деле телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» является продуманным и расчетливым стратегом.Бывший RP-директор Ольги подчеркнула, что Бузовой очень хорошо удается играть роль «блондинки без мозгов». На самом же деле знаменитость уже много лет обводит вокруг пальца не только всю Россию, но и всех своих преданных поклонников и даже недоброжелателей.Известно, что бывший менеджер сотрудничал с Ольгой Бузовой на протяжении трех лет. По словам экс-агента, ей приходилось на протяжении всего этого периода наблюдать за тем, как знаменитость ведет двойную жизнь. Оказывается, что глупостью поющая телеведущая начинает «блещать» только тогда, когда ей это удобно и принесет какую-то выгоду.Также бывший RP-директор Бузовой отметила, что Ольга довольно эффектно и продумано умеет создавать вокруг своей личности информационные поводы.Что же касается одного из самых популярных и скандальных телепроектов России, то давно всем известно, что телеведущим и участникам «Дома-2» редакторская группа прописывает определенный сценарий. По словам бывшего сотрудника Ольги, знаменитость даже на шоу проявила свои стратегические таланты.Выяснилось, что Бузова специально завязала любовную интрижку с одни из участников «Дома-2». Оказывается, что поющая телеведущая свой план даже не стала обговаривать с руководством реалити. Впрочем, романтическая интрижка Ольги с Романом Гриценко на самом деле повысила рейтинги телепроекта. А это значит, что теледива ради привлечения еще большего количество телезрителей и увеличения своего дохода соответственно готова на многое.