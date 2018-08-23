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Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на появление сестры ее старшая дочка Арианна

На днях звезда «Универа» Анна Хилькевич родила вторую дочь. В рамках Instagram актриса поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу того, как отреагирует на появление младшей сестры ее старшая дочка Арианна.

Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на появление сестры ее старшая дочка Арианна


Вместе с супругом Артуром знаменитость выбрала для новорожденной девочки имя — Мария. Однако поклонники артистки сочли его «очень простым». Фанаты кинозвезды также начали делиться своими секретами по поводу отношений между детьми. Как оказалось, данная ситуация знакома многим фолловерам.

Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на появление сестры ее старшая дочка Арианна


Одни писали, что с самого начала стоит к детям относиться одинаково. Другие советовали, просить старшую дочь помогать ухаживать за малышкой, а также говорить Арианне, что мама ее тоже сильно любит. Пост Анны Хилькевич в течение шестнадцати часов собрал около 470 тысяч лайков и свыше 2,7 тысяч комментариев.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00
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