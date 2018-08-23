Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на появление сестры ее старшая дочка Арианна

Вместе с супругом Артуром знаменитость выбрала для новорожденной девочки имя — Мария. Однако поклонники артистки сочли его «очень простым». Фанаты кинозвезды также начали делиться своими секретами по поводу отношений между детьми. Как оказалось, данная ситуация знакома многим фолловерам.Одни писали, что с самого начала стоит к детям относиться одинаково. Другие советовали, просить старшую дочь помогать ухаживать за малышкой, а также говорить Арианне, что мама ее тоже сильно любит. Пост Анны Хилькевич в течение шестнадцати часов собрал около 470 тысяч лайков и свыше 2,7 тысяч комментариев.