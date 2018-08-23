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Вдова Алексея Балабанова раскритиковала клип Монеточки «90»

Вдова Алексея Балабанова назвала бездарным клип Монеточки «90», который набрал за сутки около миллиона просмотров. Новый видеоролик 20-летней певицы продолжают активно обсуждать в Сети.

Клип снят на песню «90» из последнего альбома Монеточки под названием «Раскраски для взрослых». К композиции многие успели привыкнуть, однако видеоролик поклонников удивил – некоторых в позитивном смысле, а кого-то в негативном ключе. Режиссёром видеоролика выступил Михаил Идов, который является сценаристом кинофильма «Лето». В клипе использована тематика суровых 90-х с отсылками к картине Алексея Балабанова «Брат». В сюжете ролика Монеточка одета подобно Даниле Багрову, она разгуливает по Санкт-Петербургу и «убивает» людей, используя самодельное оружие.

Вдова Алексея Балабанова раскритиковала клип Монеточки «90»


Вдова ушедшего из жизни в 2013 году режиссёра Алексея Балабанова Надежда Васильевна раскритиковала клип. Ей видеоролик не понравился, потому что он снят плохо и только подчеркивает отсутствие таланта у молодой исполнительницы.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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