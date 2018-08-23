Вдова Алексея Балабанова раскритиковала клип Монеточки «90»

Клип снят на песню «90» из последнего альбома Монеточки под названием «Раскраски для взрослых». К композиции многие успели привыкнуть, однако видеоролик поклонников удивил – некоторых в позитивном смысле, а кого-то в негативном ключе. Режиссёром видеоролика выступил Михаил Идов, который является сценаристом кинофильма «Лето». В клипе использована тематика суровых 90-х с отсылками к картине Алексея Балабанова «Брат». В сюжете ролика Монеточка одета подобно Даниле Багрову, она разгуливает по Санкт-Петербургу и «убивает» людей, используя самодельное оружие.Вдова ушедшего из жизни в 2013 году режиссёра Алексея Балабанова Надежда Васильевна раскритиковала клип. Ей видеоролик не понравился, потому что он снят плохо и только подчеркивает отсутствие таланта у молодой исполнительницы.