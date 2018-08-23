Владимир Конкин озвучил ситуацию со стрельбой в сына на шоу «Судьба человека»

Владимир Конкин поведал, что он со своей супругой Аллой прожил вместе 40 лет. У пары родилось 2 сына-близнеца и дочь. Первенцы артиста появились во время съемок киноленты «Как закалялась сталь». Полтора года актер не виделся со своими сыновьями, а по возвращению дети с радостью приняли отца. По словам кинозвезды, однажды, после употребления алкоголя, один из близнецов тихонечко зашел в дом к своему отцу. Конкин подумал, что в квартиру пытаются попасть грабители, и сделал выстрел с травматического пистолета, вследствие чего ранил собственного сына.Через несколько месяцев артиста ждала новая беда. Оказалось, что у жены Аллы рак четвертой стадии, что послужило причиной ее ухода из жизни.