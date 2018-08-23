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Владимир Конкин озвучил ситуацию со стрельбой в сына на шоу «Судьба человека»

Известный российский актер Владимир Конкин рассказал подробности о случае, когда он из травматического пистолета выстрелил в собственного сына. Эту историю артист озвучил в рамках шоу Бориса Корчевникова - «Судьба человека».

Владимир Конкин озвучил ситуацию со стрельбой в сына на шоу «Судьба человека»


Владимир Конкин поведал, что он со своей супругой Аллой прожил вместе 40 лет. У пары родилось 2 сына-близнеца и дочь. Первенцы артиста появились во время съемок киноленты «Как закалялась сталь». Полтора года актер не виделся со своими сыновьями, а по возвращению дети с радостью приняли отца. По словам кинозвезды, однажды, после употребления алкоголя, один из близнецов тихонечко зашел в дом к своему отцу. Конкин подумал, что в квартиру пытаются попасть грабители, и сделал выстрел с травматического пистолета, вследствие чего ранил собственного сына.

Владимир Конкин озвучил ситуацию со стрельбой в сына на шоу «Судьба человека»


Через несколько месяцев артиста ждала новая беда. Оказалось, что у жены Аллы рак четвертой стадии, что послужило причиной ее ухода из жизни.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:30
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