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NASA обнародовало видео с НЛО в кольцах Сатурна

NASA поделилось с общественностью видео, где можно рассмотреть скрывающийся в кольцах Сатурна НЛО. Кадры были засняты аппаратом Cassini, прежде чем он сгорел в атмосфере.

NASA обнародовало видео с НЛО в кольцах Сатурна

Специалисты заявили, что аппарату Cassini удалось зафиксировать что-то таинственное в кольцах Сатурна. NASA призналось, что следит за подозрительным объектом с момента, как его впервые заметили астрономы. Эксперты никак не могут воздействовать на возможный инопланетный корабль, поэтому им остается лишь вести фото и видео наблюдение со стороны.


Уфологи уверяют, что на ролике, который обнародовало NASA присутствует корабль инопланетян, и тот факт, что в ведомстве США даже не стали удалять видео, указывает на признание им факта существования инопланетной жизни. Исследователи считают, что уже в ближайшем будущем пришельцы выйдут на связь с человечеством.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:15
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