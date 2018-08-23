NASA обнародовало видео с НЛО в кольцах Сатурна

Специалисты заявили, что аппарату Cassini удалось зафиксировать что-то таинственное в кольцах Сатурна. NASA призналось, что следит за подозрительным объектом с момента, как его впервые заметили астрономы. Эксперты никак не могут воздействовать на возможный инопланетный корабль, поэтому им остается лишь вести фото и видео наблюдение со стороны.Уфологи уверяют, что на ролике, который обнародовало NASA присутствует корабль инопланетян, и тот факт, что в ведомстве США даже не стали удалять видео, указывает на признание им факта существования инопланетной жизни. Исследователи считают, что уже в ближайшем будущем пришельцы выйдут на связь с человечеством.