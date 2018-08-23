Сергей Шнуров станет наставником телешоу «Голос»
Организаторы музыкального телешоу «Голос» анонсировали новый состав жюри. Этот сезон действительно будет отличаться от предыдущих, так как одним из наставников станет экстравагантный певец - Сергей Шнуров.
Также в состав нового жюри вошли - композитор Константин Меладзе и украинская исполнительница песен Ани Лорак. Красное кресло проекта в очередной раз займет рэпер Баста. Юрий Аксюта, являющийся продюсером известного шоу, объяснил, почему в седьмом сезоне настолько негармоничный состав. По его мнению, яркие, абсолютно разные, состоявшиеся певцы, которые активно отстаивают свою музыкальную позицию, смогут собрать самобытных и разноплановых молодых артистов.
Это позволит под «маской» оригинальности рассмотреть талант, а также подарить эксцентричным, однако достойным исполнителям песен шанс стать звездой.
Также в состав нового жюри вошли - композитор Константин Меладзе и украинская исполнительница песен Ани Лорак. Красное кресло проекта в очередной раз займет рэпер Баста. Юрий Аксюта, являющийся продюсером известного шоу, объяснил, почему в седьмом сезоне настолько негармоничный состав. По его мнению, яркие, абсолютно разные, состоявшиеся певцы, которые активно отстаивают свою музыкальную позицию, смогут собрать самобытных и разноплановых молодых артистов.
Это позволит под «маской» оригинальности рассмотреть талант, а также подарить эксцентричным, однако достойным исполнителям песен шанс стать звездой.