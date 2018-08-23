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Сергей Шнуров станет наставником телешоу «Голос»

Организаторы музыкального телешоу «Голос» анонсировали новый состав жюри. Этот сезон действительно будет отличаться от предыдущих, так как одним из наставников станет экстравагантный певец - Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров станет наставником телешоу «Голос»


Также в состав нового жюри вошли - композитор Константин Меладзе и украинская исполнительница песен Ани Лорак. Красное кресло проекта в очередной раз займет рэпер Баста. Юрий Аксюта, являющийся продюсером известного шоу, объяснил, почему в седьмом сезоне настолько негармоничный состав. По его мнению, яркие, абсолютно разные, состоявшиеся певцы, которые активно отстаивают свою музыкальную позицию, смогут собрать самобытных и разноплановых молодых артистов.

Сергей Шнуров станет наставником телешоу «Голос»


Это позволит под «маской» оригинальности рассмотреть талант, а также подарить эксцентричным, однако достойным исполнителям песен шанс стать звездой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:50
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