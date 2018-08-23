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Евгений Плющенко и Дима Билан вместе выступили перед благотворительным хоккейным матчем в Сочи

Евгений Плющенко и Дима Билан представили совместную программу в Сочи перед благотворительным хоккейным матчем. Звёзды выступили с номером, который они показывали на конкурсе «Евровидение-2008».

Фигурист представил зрителям свою программу под композицию Димы Билана «Believe», которую певец исполнил в живую. Выступление Евгения Плющенко вызвало восторг у гостей «От чистого сердца». Стоит отметить, что на конкурсе звёзды одержали победу.

Евгений Плющенко и Дима Билан вместе выступили перед благотворительным хоккейным матчем в Сочи


Вот уже 7 лет акция активно осуществляет сбор средств для проектов в данном направлении. Подобные мероприятия проводятся в разных уголках РФ, а в этом году было выбрано Сочи, чтобы приобщить к значимому событию большое количество отдыхающих. Организаторы проекта не исключают, что могут заинтересовать им некоторых инвесторов.

 
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Спорт / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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