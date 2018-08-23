«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой рассказал, как знаменитость и канала «ТНТ» зарабатывают друг на друге

«Бузова давно всех разводит! Ей просто хорошо удается играть роль глупой и необразованной блондинки. Не забывайте, что за ее плечами три высших образования! Глупо верить в то, что Ольга мало что понимает..Эта девушка понимает больше, чем кто либо, поэтому и зарабатывает миллионы!», «А я давно поняла, что Бузова еще даст жару всем! Да, она бывает говорить что-то непонятное, но поверьте, все это делается не просто так! Тарасов еще пожалеет, если еще не пожалел, что упустил такую золотую жилу!», «Ольга очень умная и образованная девушка. Я уверена, что когда она прикидывается глупенькой блондинкой, значит в тот или иной момент ее это устраивает или выгодно», - пишут об Ольге Бузовой в Сети.

Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой поведал, как поющая телеведущая и многими любимый российский телеканала «ТНТ» наживаются друг на друге. По словам экс-агента, на сегодняшний день зарплата теледивы на реалити-шоу «Дом-2» является самой высокой среди других телеведущий проекта.Оказывается, что Ольга Бузова на прославленной телестройке платят 380 тысяч рублей в месяц. В то самое время, как ее коллеги по съемочной площадке зарабатывают примерно 100 тысяч рублей в месяц.По контракту знаменитость просто-таки обязана делиться с телеканалом «ТНТ» всеми своими доходами, которые она получает от рекламы той или иной услуги или товара у себя на страничке в социальной сети Instagram. Так как популярность Ольги Бузовой за последние два года очень выросла, руководство канала решило вкладывать спонсорские деньги в поющую телеведущую.Как сообщается, таким способом «ТНТ» получает от знаменитости двойную прибыль, привлекаяее в различные телепроекты, в том числе и новые. Стоит напомнить, что уже на этих выходных, 26 августа, стартует новое телешоу, которое будет посвящено полностью поющей телеведущей.По словам некоторых экспертов, новый телепроект «Замуж за Бузову» будет гарантировано иметь высокие рейтинги, так как у Ольги Бузовой очень большая армия не только преданных поклонников, но и недоброжелателей.Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой также подчеркнул, что знаменитость только играет роль глупой блондинки, а на самом деле является очень продуманным стратегом. Экс-сотрудник поющей телеведущей даже подметила тот факт, что глупышки не смогут зарабатывать миллионы, как это делает теледива.