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«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой рассказал, как знаменитость и канала «ТНТ» зарабатывают друг на друге

Бывший агент прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей певицы Ольги Бузовой рассказал новые подробности о заработке знаменитости.

Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой поведал, как поющая телеведущая и многими любимый российский телеканала «ТНТ» наживаются друг на друге. По словам экс-агента, на сегодняшний день зарплата теледивы на реалити-шоу «Дом-2» является самой высокой среди других телеведущий проекта.

«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой рассказал, как знаменитость и канала «ТНТ» зарабатывают друг на друге

Оказывается, что Ольга Бузова на прославленной телестройке платят 380 тысяч рублей в месяц. В то самое время, как ее коллеги по съемочной площадке зарабатывают примерно 100 тысяч рублей в месяц.

По контракту знаменитость просто-таки обязана делиться с телеканалом «ТНТ» всеми своими доходами, которые она получает от рекламы той или иной услуги или товара у себя на страничке в социальной сети Instagram. Так как популярность Ольги Бузовой за последние два года очень выросла, руководство канала решило вкладывать спонсорские деньги в поющую телеведущую.

Как сообщается, таким способом «ТНТ» получает от знаменитости двойную прибыль, привлекаяее в различные телепроекты, в том числе и новые. Стоит напомнить, что уже на этих выходных, 26 августа, стартует новое телешоу, которое будет посвящено полностью поющей телеведущей.

«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой рассказал, как знаменитость и канала «ТНТ» зарабатывают друг на друге

По словам некоторых экспертов, новый телепроект «Замуж за Бузову» будет гарантировано иметь высокие рейтинги, так как у Ольги Бузовой очень большая армия не только преданных поклонников, но и недоброжелателей.

Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой также подчеркнул, что знаменитость только играет роль глупой блондинки, а на самом деле является очень продуманным стратегом. Экс-сотрудник поющей телеведущей даже подметила тот факт, что глупышки не смогут зарабатывать миллионы, как это делает теледива.

«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер Ольги Бузовой рассказал, как знаменитость и канала «ТНТ» зарабатывают друг на друге

«Бузова давно всех разводит! Ей просто хорошо удается играть роль глупой и необразованной блондинки. Не забывайте, что за ее плечами три высших образования! Глупо верить в то, что Ольга мало что понимает..Эта девушка понимает больше, чем кто либо, поэтому и зарабатывает миллионы!», «А я давно поняла, что Бузова еще даст жару всем! Да, она бывает говорить что-то непонятное, но поверьте, все это делается не просто так! Тарасов еще пожалеет, если еще не пожалел, что упустил такую золотую жилу!», «Ольга очень умная и образованная девушка. Я уверена, что когда она прикидывается глупенькой блондинкой, значит в тот или иной момент ее это устраивает или выгодно», - пишут об Ольге Бузовой в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:58
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