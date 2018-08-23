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Жители Техаса были напуганы появлением очередного НЛО над штатом

Жители Техаса были напуганы появлением очередного НЛО над штатом. Странный объект прятался за облаками и попал в объективы камер свидетелей события.

Жители Техаса были напуганы появлением очередного НЛО над штатом


Выложенное в Сети видео проанализировали уфологи. По их мнению, появление неопознанного летающего объекта в этот раз может быть связано с планетой Нибиру. СМИ передают, что 18 августа текущего года над Техасом в небе было замечено необычное яркое свечение. Люди сначала приняли НЛО за облако или лучи солнца. Потом американцы заметили, что объект необычно движется в воздухе, пытаясь не показываться на глаза людям.



Пользователи тоже были поражены увиденным сюжетом, потому что на территории Соединённых Штатов в последнее время очень часто жители фиксируют появление НЛО. Эксперты считают, что инопланетный объект является посланником таинственного небесного тела, а также его жителей.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:15
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