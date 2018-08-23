Жители Техаса были напуганы появлением очередного НЛО над штатом

Выложенное в Сети видео проанализировали уфологи. По их мнению, появление неопознанного летающего объекта в этот раз может быть связано с планетой Нибиру. СМИ передают, что 18 августа текущего года над Техасом в небе было замечено необычное яркое свечение. Люди сначала приняли НЛО за облако или лучи солнца. Потом американцы заметили, что объект необычно движется в воздухе, пытаясь не показываться на глаза людям.Пользователи тоже были поражены увиденным сюжетом, потому что на территории Соединённых Штатов в последнее время очень часто жители фиксируют появление НЛО. Эксперты считают, что инопланетный объект является посланником таинственного небесного тела, а также его жителей.