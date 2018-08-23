Ученые: В глубине Тихого океана найдена пирамида атлантов

Уфолог Скотт Уоринг отметил, что люди не могли построить такое сооружение, а потому оно может принадлежать представителям внеземной цивилизации. Такая гипотеза была опровергнута специалистами, внимательно изучившими полученные материалы.Они сделали выводы, что 18-метровая пирамида действительно может являться наследием затонувшей Атлантиды. Многие древние источники упоминают о материке, который был поглощен морем во время землетрясения, а также описания исчезнувшего народа встречаются в трудах греческого философа Платона.