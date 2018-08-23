Отец Леонида Агутина стал участником слепых прослушиваний шоу «Голос. 60+»

Наставниками и жюри в шоу «Голос. 60+» выступили Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе и Лев Лещенко. Старший Агутин решил принять участие в проекте. Во время слепых прослушиваний Николай Петрович исполнил композицию «Я работаю волшебником», которую в своё время пел Марк Бернес. Стоит отметить, что сын сразу же узнал голос своего отца.В очередном сезоне шоу «Голос» самым пожилым наставником стал Лев Лещенко, ему сейчас 76 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, во время кастинга артист держался увереннее всех, так как у него огромный опыт, да и по годам он ближе к исполнителям. На этот раз в проекте всё будет происходить гораздо стремительнее, чем всегда. Слепых прослушиваний будет всего два выпуска, из отобранных участников сформируется четыре команды. Затем последует два поединка и финал. На экраны первый выпуск шоу «Голос. 60+» выйдет 7 сентября.