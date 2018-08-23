Отец Леонида Агутина стал участником слепых прослушиваний шоу «Голос. 60+»
На слепых прослушиваниях в рамках шоу «Голос. 60+» Леонида Агутина ожидал сюрприз. Одним из участников отборочного тура стал его 83-летний отец Николай Петрович, который решил проверить свои возможности, спев на сцене.
Наставниками и жюри в шоу «Голос. 60+» выступили Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе и Лев Лещенко. Старший Агутин решил принять участие в проекте. Во время слепых прослушиваний Николай Петрович исполнил композицию «Я работаю волшебником», которую в своё время пел Марк Бернес. Стоит отметить, что сын сразу же узнал голос своего отца.
В очередном сезоне шоу «Голос» самым пожилым наставником стал Лев Лещенко, ему сейчас 76 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, во время кастинга артист держался увереннее всех, так как у него огромный опыт, да и по годам он ближе к исполнителям. На этот раз в проекте всё будет происходить гораздо стремительнее, чем всегда. Слепых прослушиваний будет всего два выпуска, из отобранных участников сформируется четыре команды. Затем последует два поединка и финал. На экраны первый выпуск шоу «Голос. 60+» выйдет 7 сентября.
Наставниками и жюри в шоу «Голос. 60+» выступили Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе и Лев Лещенко. Старший Агутин решил принять участие в проекте. Во время слепых прослушиваний Николай Петрович исполнил композицию «Я работаю волшебником», которую в своё время пел Марк Бернес. Стоит отметить, что сын сразу же узнал голос своего отца.
В очередном сезоне шоу «Голос» самым пожилым наставником стал Лев Лещенко, ему сейчас 76 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, во время кастинга артист держался увереннее всех, так как у него огромный опыт, да и по годам он ближе к исполнителям. На этот раз в проекте всё будет происходить гораздо стремительнее, чем всегда. Слепых прослушиваний будет всего два выпуска, из отобранных участников сформируется четыре команды. Затем последует два поединка и финал. На экраны первый выпуск шоу «Голос. 60+» выйдет 7 сентября.