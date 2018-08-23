В Сети появились первые изображения новой модели FAW Besturn T77
Китайская компания FAW опубликовала в Сети первые фотографии новой модели Besturn T77. Концептуальную версию транспортного средства производители представили на площадке Пекинского автосалона.
Согласно информации предоставленной китайскими СМИ, в подкапотном пространстве автомобиля FAW Besturn T77 будет установлен силовой агрегат ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 143 лошадиные силы. При этом новинка будет комплектоваться переднеприводной системой.
В салоне транспортного средства установлена цифровая приборная панель с крупным сенсорным экраном, который расположен по центру. По словам производителя, на выбор автолюбителям будет предложен один из трёх виртуальных помощников. Предполагаемая стоимость нового автомобиля FAW Besturn T77 составит не менее 1 276 000 рублей.
Согласно информации предоставленной китайскими СМИ, в подкапотном пространстве автомобиля FAW Besturn T77 будет установлен силовой агрегат ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 143 лошадиные силы. При этом новинка будет комплектоваться переднеприводной системой.
В салоне транспортного средства установлена цифровая приборная панель с крупным сенсорным экраном, который расположен по центру. По словам производителя, на выбор автолюбителям будет предложен один из трёх виртуальных помощников. Предполагаемая стоимость нового автомобиля FAW Besturn T77 составит не менее 1 276 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:30