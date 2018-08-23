В Сети появились первые изображения новой модели FAW Besturn T77

Согласно информации предоставленной китайскими СМИ, в подкапотном пространстве автомобиля FAW Besturn T77 будет установлен силовой агрегат ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 143 лошадиные силы. При этом новинка будет комплектоваться переднеприводной системой.В салоне транспортного средства установлена цифровая приборная панель с крупным сенсорным экраном, который расположен по центру. По словам производителя, на выбор автолюбителям будет предложен один из трёх виртуальных помощников. Предполагаемая стоимость нового автомобиля FAW Besturn T77 составит не менее 1 276 000 рублей.