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В Сети появились первые изображения новой модели FAW Besturn T77

Китайская компания FAW опубликовала в Сети первые фотографии новой модели Besturn T77. Концептуальную версию транспортного средства производители представили на площадке Пекинского автосалона.

Согласно информации предоставленной китайскими СМИ, в подкапотном пространстве автомобиля FAW Besturn T77 будет установлен силовой агрегат ёмкостью 1,2 литра, генерирующий 143 лошадиные силы. При этом новинка будет комплектоваться переднеприводной системой.

В Сети появились первые изображения новой модели FAW Besturn T77


В салоне транспортного средства установлена цифровая приборная панель с крупным сенсорным экраном, который расположен по центру. По словам производителя, на выбор автолюбителям будет предложен один из трёх виртуальных помощников. Предполагаемая стоимость нового автомобиля FAW Besturn T77 составит не менее 1 276 000 рублей.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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