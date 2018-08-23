Компания Geely презентовала в Шанхае новый кроссовер SX-11
Компания Geely в Шанхае презентовала компактный кроссовер SX-11. Новый автомобиль является первой моделью марки, которая построена на модульной архитектуре ВМА, разработанной специалистами китайской марки. На новой платформе можно производить машины, как с ДВС, так и гибриды и электрические модели.
Размеры компактной модели Geely SX-11 составляют 4330х1800х1609 мм, а его колёсная база 2 600 мм. В оснащение транспортного средства входит автоматическая парковка, система удалённого управления со смартфона, адаптивный круиз-контроль, поддержка связи 5G и другие опции.
В моторной гамме кроссовера Geely SX-11 представлены турбированные двигатели объёмом 1,5 литра мощностью 136 или 177 лошадиных сил. Работа силовых агрегатов будет осуществляться на пару с роботизированной трансмиссией и переднеприводной системой. До первой «сотни» автомобиль сможет набирать разгон за 7,9 секунды.
Размеры компактной модели Geely SX-11 составляют 4330х1800х1609 мм, а его колёсная база 2 600 мм. В оснащение транспортного средства входит автоматическая парковка, система удалённого управления со смартфона, адаптивный круиз-контроль, поддержка связи 5G и другие опции.
В моторной гамме кроссовера Geely SX-11 представлены турбированные двигатели объёмом 1,5 литра мощностью 136 или 177 лошадиных сил. Работа силовых агрегатов будет осуществляться на пару с роботизированной трансмиссией и переднеприводной системой. До первой «сотни» автомобиль сможет набирать разгон за 7,9 секунды.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:15