АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Компания Geely презентовала в Шанхае новый кроссовер SX-11

Компания Geely в Шанхае презентовала компактный кроссовер SX-11. Новый автомобиль является первой моделью марки, которая построена на модульной архитектуре ВМА, разработанной специалистами китайской марки. На новой платформе можно производить машины, как с ДВС, так и гибриды и электрические модели.

Размеры компактной модели Geely SX-11 составляют 4330х1800х1609 мм, а его колёсная база 2 600 мм. В оснащение транспортного средства входит автоматическая парковка, система удалённого управления со смартфона, адаптивный круиз-контроль, поддержка связи 5G и другие опции.

Компания Geely презентовала в Шанхае новый кроссовер SX-11


В моторной гамме кроссовера Geely SX-11 представлены турбированные двигатели объёмом 1,5 литра мощностью 136 или 177 лошадиных сил. Работа силовых агрегатов будет осуществляться на пару с роботизированной трансмиссией и переднеприводной системой. До первой «сотни» автомобиль сможет набирать разгон за 7,9 секунды.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Техаса были напуганы появлением
Шишки на ягодицах могут стать причиной летального
Ученые: В глубине Тихого океана найдена пирамида
В Сети появились первые изображения новой модели
Компания Geely презентовала в Шанхае новый
Отец Леонида Агутина стал участником слепых
«Бузова давно всех разводит»: Бывший PR-менеджер
Компания McLaren представила эксклюзивное купе
Легендарный Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз
«Тарелку перевернуть бы»: Ксения Бородина в День
На новом снимке подписчики не узнали старшего
Появились новые снимки седана Aurus из проекта
Ученые научились оживлять зуб после удаления нерва
В России стартовали продажи Vivo Y85
Олег Газманов принял участие во флешмобе ко Дню
Учёные: Конец света на Земле наступит из-за
Врачи назвали капусту лучшим продуктом от рака
Врачи советуют оздоравливать печень с помощью
Почему так хочется покушать: Врачи назвали
Известная компания Skoda выпустила миллионный
Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах
Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути
Рынок легких коммерческих автомобилей России
Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с
Ученые: Столкновение Земли с Нибиру станет новым
Житель Флориды запечатлел на видео черный
В Нью-Джерси сняли на видео мини-НЛО в виде кокона
Число пользователей Всемирной сетью в КНР
Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к
Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у
Просмотреть все новости