Компания Geely презентовала в Шанхае новый кроссовер SX-11

Размеры компактной модели Geely SX-11 составляют 4330х1800х1609 мм, а его колёсная база 2 600 мм. В оснащение транспортного средства входит автоматическая парковка, система удалённого управления со смартфона, адаптивный круиз-контроль, поддержка связи 5G и другие опции.В моторной гамме кроссовера Geely SX-11 представлены турбированные двигатели объёмом 1,5 литра мощностью 136 или 177 лошадиных сил. Работа силовых агрегатов будет осуществляться на пару с роботизированной трансмиссией и переднеприводной системой. До первой «сотни» автомобиль сможет набирать разгон за 7,9 секунды.