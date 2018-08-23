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Компания McLaren представила эксклюзивное купе 600LT

Представители компании McLaren представили эксклюзивную версию купе 600LT. Презентация автомобиля состоится в рамках конкурса элегантности в Пеббл Бич.

Над автомобилем поработали тюнеры из ателье McLaren Special Operations, после этого машина стала отличаться особым цветом кузова Stealth Grey Bespoke с чёрными и оранжевыми вставками. В отделке салона тоже присутствуют акценты оранжевого цвета. На крыше транспортного средства имеется воздухозаборник, а в него встроена камера. Также суперкар оснащён кузовными панелями, которые для обычной модели 600LT доступны только в качестве дополнительных опций.

Компания McLaren представила эксклюзивное купе 600LT


В техническом плане тюнингованный автомобиль McLaren 600LT остался в заводском исполнении. Под капотом у него установлен турбомотор объёмом 3,8 литра производительностью 600 лошадиных сил, который работает на пару с роботизированной коробкой передач.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:50
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