Врачи назвали капусту лучшим продуктом от рака кишечника

Ученые выяснили, что нехватка белка коррелирует с воспалением кишечника и высоким риском развития онкологических заболеваний ЖКТ. По словам специалистов, в отсутствие этого вещества не формируются клетки, вырабатывающие защитный секрет. Но в ходе исследования стало ясно, что обычная капуста или брокколи, способствуют восстановлению целостности эпителия и существенно снижают риск появления злокачественных опухолей. Ученые отметили, что влияние питания на появление воспалений кишечника и даже рака толстой кишки имеет огромное значение.Доктор Гитта Стокингер, который является руководителем исследования рассказал: «Мы обнаружили столь сильное значительное влияние рациона, богатого жирами и бедного овощами, на возникновение рака толстой кишки, что это поразило нас».