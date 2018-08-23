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Врачи назвали капусту лучшим продуктом от рака кишечника

Учеными из Великобритании было проведено исследование, в ходе которого стало ясно, что провоцирующим фактором в развитии рака желудочно-кишечного тракта может быть дефицит белка. Защититься от такого дефицита помогает обычная капуста или брокколи.

Врачи назвали капусту лучшим продуктом от рака кишечника

Ученые выяснили, что нехватка белка коррелирует с воспалением кишечника и высоким риском развития онкологических заболеваний ЖКТ. По словам специалистов, в отсутствие этого вещества не формируются клетки, вырабатывающие защитный секрет. Но в ходе исследования стало ясно, что обычная капуста или брокколи, способствуют восстановлению целостности эпителия и существенно снижают риск появления злокачественных опухолей. Ученые отметили, что влияние питания на появление воспалений кишечника и даже рака толстой кишки имеет огромное значение.

Доктор Гитта Стокингер, который является руководителем исследования рассказал: «Мы обнаружили столь сильное значительное влияние рациона, богатого жирами и бедного овощами, на возникновение рака толстой кишки, что это поразило нас».

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:05
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