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По итогам I полугодия продажи шин Viatti на российском рынке увеличились на 60%

Шинный комплекс KAMA TYRES подвёл итоги I полугодия 2018 г. и определил лидеров по росту продаж в натуральном выражении среди своих предприятий. Одни из самых высоких показателей продемонстрировал бренд Viatti. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года реализация продукции на российском рынке увеличилась на 60%.

По итогам I полугодия продажи шин Viatti на российском рынке увеличились на 60%

Уверенность в качестве шин бренда Viatti выразил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама». Он отметил, что сейчас долгосрочная стратегия KAMA TYRES направлена в том числе на продвижение и укрепление позиций шинного бренда на автомобильном рынке России.

Всего несколько лет назад – в 2010 году – шины бренда Viatti впервые были представлены в России. За это время за счёт высоких потребительских характеристик, комфорта и уверенности на дороге при любых погодных условиях продукция завоевала доверие как простых автовладельцев, так и мировых автопроизводителей.

«Сегодня шины Viatti поставляют на российские заводы Volkswagen, Skoda и Ford. Мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому на всю линейку бренда действует расширенная гарантия качества на 1 календарный год. Каждому покупателю при приобретении комплекта из 4 штук одного типоразмера или модели автомобильных шин Viatti такая гарантия предоставляется бесплатно», – добавляет Андрей Бутон.
Помимо этого бренд Viatti запустил специальное предложение для своих клиентов. Акция «Шиномонтаж от Viatti» действует для физических лиц с 15 августа по 30 ноября на территории Российской Федерации и Казахстана.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

 
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Добавил: admin Сегодня, 20:13
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