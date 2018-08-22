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Перспективы развития ОПК обсуждались Промсвязьбанком и российским бизнесом

22 августа прошел международный военно-технический форум «Армия-2018», на котором обсуждалась роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного направления. Участники форума были крайне заинтересованы обсуждаемыми темами, свободных мест в зале не было.

Перспективы развития ОПК обсуждались Промсвязьбанком и российским бизнесом


Около 300 российских компаний принимали участие в мероприятии. Прежде всего, обсуждались вопросы развития и финансирования оборонно-промышленного комплекса России в условиях политических и экономических санкций, диверсификация производства, а также роль Промсвязьбанка как основополагающего финансового центра для ОПК, с включающими в себя перспективами дальнейшего развития. Замминистра финансов Алексей Моисеев, выступивший на форуме, указал на то, что Промсвязьбанк в рамках поставленных задач в части реализации гособоронозаказа должен и будет оказывать высокий уровень сервиса.

Президент ОСК Алексей Рахманов добавил, что повышение эффективности процессов в компаниях при поддержке государства является очень важным моментом в связи с постоянно возникающими регулятивными сложностями. По его словам, учитывая то, что происходит в настоящее время в мире, нужно ставить задачи в рамках двух нормативных документов: IT политика и её техническая составляющая. Немаловажное значение имеет и стремление к сокращению издержек для предприятий, в которых они нуждаются, что включает в себя понижение ключевой ставки и снижение числа счетов для работы ГОЗ.
На важность объединения счетов указал заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение». Дмитрий Смирнов рассказал в своей речи о стремлении объединить контракты в рамках одного счет для того, чтобы снизить потребность в заимствовании средств.

 
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Экономика
Добавил: Сергей Сегодня, 20:07
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