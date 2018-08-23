В России стартовали продажи Vivo Y85

Устройство оснащено FullView дисплеем с соотношением сторон 19:9 диагональю 6,22 дюйма. Площадь экрана занимает 88% передней поверхности. Основная камера смартфона делает снимки разрешением 13 Мп и 2 Мп добавляет вспомогательная камера, которая отвечает за резкость. Благодаря паре камер возможно создавать фотографии с эффектом боке, что позволит составить конкуренцию зеркальным камерам. При помощи технологии PDAF, камеры фокусируются мгновенно, что позволяет захватывать самые неуловимые моменты с кристальной четкостью.Система искусственного интеллекта Face Beauty определяет возраст, пол, текстуру и оттенок кожи пользователя, подстраиваясь под черты его лица, для того, чтобы подчеркнуть природную красоту. Кроме того, Vivo Y85 дает возможность соединять несколько снимков, чтобы создавать фотографии разрешением 52 Мп с высоким уровнем детализации и яркими цветами.Благодаря 4 Гб оперативной памяти и восьмиядерному процессору мартфон может выполнять сложные задачи. Пользователь может использовать несколько приложений одновременно. Девайс работает на базе операционной системе Android 8.1. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3260 мАч.Vivo Y85 поддерживает технологию распознавания лиц и оснащен сканером отпечатков пальцев. Гаджет выполнен в двух цветах — черном и рубиново-красном.