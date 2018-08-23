Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с Еленой Степаненко еще в 90-е годы

Раньше Евгений Петросян жил по соседству с Джуной. Юморист не редко общался с экстрасенсом и пользовался её советами. Знаменитость всегда пытался следовать советам колдуньи, которая охотно их давала своим друзьям. В какой-то момент Джуна порекомендовала Евгению Петросяну хранить семейный очаг и не разводиться, иначе юмориста ждут риски. Речь шла о творческом спаде. Тогда еще молодой юморист следовал всем советам целительницы и даже не думал о разводе.Судя по всему, теперь знаменитость не опасается последствий, поскольку не собирается идти на мировую с Еленой Степаненко. По словам концертного администратора Евгения Петросяна, спрос на услуги его клиента сейчас высок особенно на фоне последних событий, и он может собирать полные залы. И ни о каких творческих спадах речи не идет.