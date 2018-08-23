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Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с Еленой Степаненко еще в 90-е годы

Целительница Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с Еленой Степаненко. Экстрасенс рассказывала о существующих рисках для артиста ещё в середине 90-х годов.

Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с Еленой Степаненко еще в 90-е годы

Раньше Евгений Петросян жил по соседству с Джуной. Юморист не редко общался с экстрасенсом и пользовался её советами. Знаменитость всегда пытался следовать советам колдуньи, которая охотно их давала своим друзьям. В какой-то момент Джуна порекомендовала Евгению Петросяну хранить семейный очаг и не разводиться, иначе юмориста ждут риски. Речь шла о творческом спаде. Тогда еще молодой юморист следовал всем советам целительницы и даже не думал о разводе.

Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с Еленой Степаненко еще в 90-е годы

Судя по всему, теперь знаменитость не опасается последствий, поскольку не собирается идти на мировую с Еленой Степаненко. По словам концертного администратора Евгения Петросяна, спрос на услуги его клиента сейчас высок особенно на фоне последних событий, и он может собирать полные залы. И ни о каких творческих спадах речи не идет.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:30
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