Facebook внедряет систему оценки благонадежности пользователей

Как отмечает Тесса Лионс, отвечающая за борьбу с дезинформацией в компании, шкала создана для борьбы с появлением фейковых новостей. Причем определять уровень достоверности будут пользователи, зарегистрированные в соцсети. На данные меры разработчик пошел после серии прошедших скандалов, которые были связаны с Facebook. Данная платформа была раскритикована за содержание непроверенных сообщений, опубликованных в ходе проведения выборов президента в 2016 году.Информация, появившаяся весной этого года, указывала на компанию Cambridge Analytica, которой удалось использовать в своих интересах данные 50 миллионов пользователей. Теперь детищу Марка Цукерберга необходимо делать все возможное для восстановления доверия своих инвесторов и юзеров.