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Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути

Японские астрономы из Университета Тохоку (Tohoku University) заявили, что в ходе исследования выявили признаки «клинической» смерти Млечного Пути. Они установили, что в галактике прекратился процесс образования звезд, который длился около двух миллиардов лет.


Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути

Ученые рассказывают, что в ходе образования Млечный Путь притягивал к себе окружающий холодный газ, являющийся сырьем для формирования звезд первого поколения. Сверхновые типа II, возникающие во время коллапса ядра массивной звезды, высвобождали в межзвездную среду кислород, магний, кальций, кремний и другие химические элементы. Около семи миллиардов лет назад ударные волны, которые производились сверхновыми, накалили газ, а холодное вещество перестало накапливаться в галактике. Это привело к прекращению процессов звездообразования.

В этот период появлялись сверхновые типа Ia, возникающие при взрыве белого карлика в составе двойных переменных звезд. Данные катастрофические процессы привели к обогащению среды железом. С тем, как горячий газ охлаждался и испускал радиацию, холодные газовые потоки постепенно возобновлялись. Это привело к появлению звезд второго поколения, в том числе и Солнца.

 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:30
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