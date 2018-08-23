Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути

Ученые рассказывают, что в ходе образования Млечный Путь притягивал к себе окружающий холодный газ, являющийся сырьем для формирования звезд первого поколения. Сверхновые типа II, возникающие во время коллапса ядра массивной звезды, высвобождали в межзвездную среду кислород, магний, кальций, кремний и другие химические элементы. Около семи миллиардов лет назад ударные волны, которые производились сверхновыми, накалили газ, а холодное вещество перестало накапливаться в галактике. Это привело к прекращению процессов звездообразования.В этот период появлялись сверхновые типа Ia, возникающие при взрыве белого карлика в составе двойных переменных звезд. Данные катастрофические процессы привели к обогащению среды железом. С тем, как горячий газ охлаждался и испускал радиацию, холодные газовые потоки постепенно возобновлялись. Это привело к появлению звезд второго поколения, в том числе и Солнца.