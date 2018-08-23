Легендарный Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

Недавно папарацци удалось сделать несколько снимков возлюбленной Эдди Мерфи во время прогулки. Данные фотографии не оставляют сомнения в том, что Пейдж Бутчер беременна. Актер и модель еще никак не прокомментировали подобные слухи, но округлившийся живот уже довольно сложно скрыть. Поклонники Эдди Мерфи тут же принялись гадать, сделает ли актер своей гражданской жене предложение руки и сердца. Сейчас пара совместно проживает и у них уже имеется 2-летняя дочка Иззи Уну, но рождение их общего ребенка не подтолкнуло знаменитостей к заключению брака.Напомним, у Эдди Мерфи уже есть восьмеро детей. Первые пятеро наследников знаменитости родились от его первого брака. Ещё трое появились на свет от разных матерей, в числе которых была и солистка популярной группы Spice Girls Мел Би. На данный момент знаменитый актер готовится стать отцом в девятый раз.