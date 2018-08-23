Известная компания Skoda выпустила миллионный кроссовер

Оборудован автомобиль 150 - сильным, 1,5 - литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с двумя сцеплениями на роботизированной коробке передач. Также отмечается, что покупатель из Испании уже успел получить свою машину.История первых кроссоверов Skoda начинается в 2009 году, когда выпустили первый автомобиль в этом классе. Модель Yeti уже завершила свой жизненный цикл после снятия с производства в прошлом году, при этом она успела разойтись тиражом 684,5 тысяч экземпляров.В данном сегментном ряду марки, Karoq сменила Yeti и получила неплохой старт продаж. Skoda уже реализовала 87800 экземпляров Karoq.Данная модель не продается на территории России. Чехами сделана ставка на Kodiaq. С этого года собирают большой кроссовер на предприятии в Нижнем Новгороде.