АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Известная компания Skoda выпустила миллионный кроссовер

Согласно официальной информации, компания Skoda выпустила свой миллионный кроссовер, представленный моделью Karoq. Автомобиль сошел с конвейера в чешских Квасинах, сообщает пресс-служба производителя.

Оборудован автомобиль 150 - сильным, 1,5 - литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с двумя сцеплениями на роботизированной коробке передач. Также отмечается, что покупатель из Испании уже успел получить свою машину.

История первых кроссоверов Skoda начинается в 2009 году, когда выпустили первый автомобиль в этом классе. Модель Yeti уже завершила свой жизненный цикл после снятия с производства в прошлом году, при этом она успела разойтись тиражом 684,5 тысяч экземпляров.

Известная компания Skoda выпустила миллионный кроссовер

В данном сегментном ряду марки, Karoq сменила Yeti и получила неплохой старт продаж. Skoda уже реализовала 87800 экземпляров Karoq.

Данная модель не продается на территории России. Чехами сделана ставка на Kodiaq. С этого года собирают большой кроссовер на предприятии в Нижнем Новгороде.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Почему так хочется покушать: Врачи назвали
Известная компания Skoda выпустила миллионный
Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах
Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути
Рынок легких коммерческих автомобилей России
Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с
Ученые: Столкновение Земли с Нибиру станет новым
Житель Флориды запечатлел на видео черный
В Нью-Джерси сняли на видео мини-НЛО в виде кокона
Число пользователей Всемирной сетью в КНР
Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к
Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у
Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны
Археологи обнаружили в Кении мегалитическое
Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с
Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от
Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры
Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в
Facebook внедряет систему оценки благонадежности
По итогам I полугодия продажи шин Viatti на
Перспективы развития ОПК обсуждались
Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель
Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на
Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000
Hyundai представил рестайлинговый седан Elantra
Ученые: Муравьи научили роботов уступать дорогу и
Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за
Телеведущие «Дома-2» опять довели Александру
Hyundai обновил версию i20 2018
Телезрители «Дома-2» уверены, что у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости