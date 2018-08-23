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На новом снимке подписчики не узнали старшего сына Натальи Водяновой

Модель и мама пятерых детей 36-летняя Наталья Водянова часто радует своих подписчиков в социальной сети фотографиями с семьей. Накануне знаменитость показала фото со старшим сыном, которого фанаты сначала даже не узнали.

На новом снимке подписчики не узнали старшего сына Натальи Водяновой

В первом браке Натальи Водяновой с Джастином Портманом у модели родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева. На данный момент уже более 7 лет знаменитость счастлива в отношениях с бизнесменом Антуаном Арно. Ему Наталья Водянова родила сыновей Максима и Романа. В соцсетях модель часто делится фотографиями с родными. Накануне она показала снимок, на котором запечатлена со старшим сыном. Подписчики удивились тому, как вырос Лукас.

Поклонники пришли в восторг от сына Натальи Водяновой, который уже перерос свою звездную маму. Также фанаты отметили, что Лукас очень сильно похож на свою родительницу.

На новом снимке подписчики не узнали старшего сына Натальи Водяновой

Подписчики модели в своим комментариях написали: «Наташа, Лукас очень на вас похож та же улыбка лучезарная», «Мамина радость и улыбка тоже мамина», «Брат с сестрой и никак иначе!», «Сынок маму перерос!».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:15
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