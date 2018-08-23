На новом снимке подписчики не узнали старшего сына Натальи Водяновой

Подписчики модели в своим комментариях написали: «Наташа, Лукас очень на вас похож та же улыбка лучезарная», «Мамина радость и улыбка тоже мамина», «Брат с сестрой и никак иначе!», «Сынок маму перерос!».



В первом браке Натальи Водяновой с Джастином Портманом у модели родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева. На данный момент уже более 7 лет знаменитость счастлива в отношениях с бизнесменом Антуаном Арно. Ему Наталья Водянова родила сыновей Максима и Романа. В соцсетях модель часто делится фотографиями с родными. Накануне она показала снимок, на котором запечатлена со старшим сыном. Подписчики удивились тому, как вырос Лукас.Поклонники пришли в восторг от сына Натальи Водяновой, который уже перерос свою звездную маму. Также фанаты отметили, что Лукас очень сильно похож на свою родительницу.