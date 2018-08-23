АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Почему так хочется покушать: Врачи назвали причины неуемного аппетита

Неуемный аппетит возникает не просто так, заявили авторитетные западные врачи. Если человек на протяжении дня регулярно питался, но вечером его, как магнитом, снова тянет к холодильнику, нужно задуматься о здоровье.

Почему так хочется покушать: Врачи назвали причины неуемного аппетита

Первой причиной является нехватка сложных углеводов. Это означает, что в рацион питания необходимо добавить грубую овсянку, бурый рис, цельнозерновые макароны-спагетти. При этом нужно сократить объемы потребления картофеля, мучных и сладких изделий.

Второй немаловажной причиной является гормональный сбой организма. Здесь ситуация сложнее и требует вмешательства медиков, поскольку постоянное желание пожевать может быть вызвано заболеванием щитовидной железы.

Третьим решающим фактором для возникновения "феномена обжорства" признаны любые нервные переживания. Ведь во время стресса выделяется гормон кортизол, который вызывает неуемный аппетит, нанося ощутимый вред и фигуры, и общему самочувствию. Сюда же можно отнести и хроническую усталость, от которой возникает подобный эффект.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Почему так хочется покушать: Врачи назвали
Известная компания Skoda выпустила миллионный
Samsung Galaxy S10 выйдет в пяти цветах
Астрономы выявили признаки смерти Млечного Пути
Рынок легких коммерческих автомобилей России
Джуна отговаривала Евгения Петросяна от развода с
Ученые: Столкновение Земли с Нибиру станет новым
Житель Флориды запечатлел на видео черный
В Нью-Джерси сняли на видео мини-НЛО в виде кокона
Число пользователей Всемирной сетью в КНР
Создатели «Рика и Морти» заинтриговали тизерами к
Учёные: Здоровая диета уменьшает риск развития у
Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны
Археологи обнаружили в Кении мегалитическое
Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с
Бюджетная версия iPhone 9 получит начинку от
Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры
Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в
Facebook внедряет систему оценки благонадежности
По итогам I полугодия продажи шин Viatti на
Перспективы развития ОПК обсуждались
Иван Краско разводится с 27-летней Натальей Шевель
Танцы на сцене: Пугачева и Галкин «зажгли» на
Бельгийский житель выиграл в лотерею €107 000 000
Hyundai представил рестайлинговый седан Elantra
Ученые: Муравьи научили роботов уступать дорогу и
Актриса Хилари Суонк тайно вышла замуж за
Телеведущие «Дома-2» опять довели Александру
Hyundai обновил версию i20 2018
Телезрители «Дома-2» уверены, что у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости