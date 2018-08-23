Почему так хочется покушать: Врачи назвали причины неуемного аппетита

Первой причиной является нехватка сложных углеводов. Это означает, что в рацион питания необходимо добавить грубую овсянку, бурый рис, цельнозерновые макароны-спагетти. При этом нужно сократить объемы потребления картофеля, мучных и сладких изделий.Второй немаловажной причиной является гормональный сбой организма. Здесь ситуация сложнее и требует вмешательства медиков, поскольку постоянное желание пожевать может быть вызвано заболеванием щитовидной железы.Третьим решающим фактором для возникновения "феномена обжорства" признаны любые нервные переживания. Ведь во время стресса выделяется гормон кортизол, который вызывает неуемный аппетит, нанося ощутимый вред и фигуры, и общему самочувствию. Сюда же можно отнести и хроническую усталость, от которой возникает подобный эффект.