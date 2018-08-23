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Появились новые снимки седана Aurus из проекта «Кортеж»

Российские машиностроители продолжают вести работу над авто проекта «Кортеж». В Сети накануне разместили очередные шпионские фото седана Aurus Senat.

Появились новые снимки седана Aurus из проекта «Кортеж»

Новинка была показана с нескольких сторон. Также продемонстрировали внутреннее пространство транспортного средства. По всей видимости, на снимках представили бронированный седан версии Aurus Senat. Данное авто на массовом рынке пока не появится. Однако его обязательно получит кремлевский гараж ФСО. Стоит отметить, что проект «Кортеж» свое начало берет в 2012 году. Им предусматривается разработка авто высшего класса. Раньше думали, что авто будут предназначены непосредственно для политической элиты. Теперь появилась информация, что они появятся также в рамках массового рынка. Их цена составит от 10 000 000 рублей.

В свою очередь проект «Кортеж» контролирует разработки вседорожника, фургона, лимузина, седана, мотоцикла сопровождения. При этом последний разработают не поздней 2019 года. Авто дебютирует через пару недель в рамках московского автосалона. Они все получили комбинированный мотор V8 4.4. на 598 л.с. Двигатель работает с электромотором и 9-АКПП.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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