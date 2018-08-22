Hyundai представил рестайлинговый седан Elantra

Старт продаж модели на американском рынке произойдет будущей осенью В других странах седан появится позже. В ходе рестайлинга Hyundai Elantra получил дневные ходовые огни треугольной формой, новую радиаторную решетку и другие задние фонари. Также изменились бамперы, капот, крышка багажника и колесные диски.Технически автомобиль остался прежним. Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый четырехцилиндровый двигатель мощностью от 128 до 204 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или автоматической коробкой переключения передач или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.Американская версия автомобиля оснащена системой соблюдения рядности движения и функцией автоматического экстренного торможения. За дополнительную доплату в седане появится беспроводная зарядная станция и новый восьмидюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.