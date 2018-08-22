Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны легче предшественников

"Если учитывать ту технологию, которая на омской площадке уже заложена, где введен в эксплуатацию станок по выпуску вафельного фона, то "Ангара" на 2,7 тонны будет легче", – рассказал Варочко.Он добавил, что первой ракетой, которая будет легче других "Ангар", станет 6-ой либо 7-ой носитель, поскольку есть задел по выпуску 2-5 устройства.