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Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны легче предшественников

Гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал, что 6-ая или 7-ая ракета-носитель "Ангара" будет иметь вес на 2,7 тонны меньше, чем было у первых пяти. Об этом он сообщил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его посещении стенда Центра на форуме "Армия".

Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны легче предшественников

"Если учитывать ту технологию, которая на омской площадке уже заложена, где введен в эксплуатацию станок по выпуску вафельного фона, то "Ангара" на 2,7 тонны будет легче", – рассказал Варочко.

Он добавил, что первой ракетой, которая будет легче других "Ангар", станет 6-ой либо 7-ой носитель, поскольку есть задел по выпуску 2-5 устройства.

 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:30
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