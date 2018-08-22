Новая ракета-носитель "Ангара" будет на 2,7 тонны легче предшественников
Гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал, что 6-ая или 7-ая ракета-носитель "Ангара" будет иметь вес на 2,7 тонны меньше, чем было у первых пяти. Об этом он сообщил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его посещении стенда Центра на форуме "Армия".
"Если учитывать ту технологию, которая на омской площадке уже заложена, где введен в эксплуатацию станок по выпуску вафельного фона, то "Ангара" на 2,7 тонны будет легче", – рассказал Варочко.
Он добавил, что первой ракетой, которая будет легче других "Ангар", станет 6-ой либо 7-ой носитель, поскольку есть задел по выпуску 2-5 устройства.
"Если учитывать ту технологию, которая на омской площадке уже заложена, где введен в эксплуатацию станок по выпуску вафельного фона, то "Ангара" на 2,7 тонны будет легче", – рассказал Варочко.
Он добавил, что первой ракетой, которая будет легче других "Ангар", станет 6-ой либо 7-ой носитель, поскольку есть задел по выпуску 2-5 устройства.
Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:30