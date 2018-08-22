Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в корректирующем белье

37-летняя звезда пришла на одну из вечеринок в Лос-Анджелесе в мини-платье и моделирующих шортиках с высокой талией, которые создает американская компания Spanx.Производитель говорит, что его белье делает живот плоским, и при этом не причиняет дискомфорта. Шорты, как у Кардашьян, можно заказать на официальном сайте компании в черном и телесном оттенках за 72 доллара.Немногим раньше сама Кардашьян рассказала в своем Instagram-аккаунта, какой у нее вес. По словам звезды, это 54 килограмма. Селебрити назвала эту цифру во время благотворительного вечера, когда речь зашла о том, сколько весят знаменитости.