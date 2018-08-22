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Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в корректирующем белье

Ким Кардашьян-Уэст сфотографировали в розовом облегающем платье. При этом под нарядом участницы реалити-шоу о семье Кардашьян, можно было заметить корректирующее белье.

Правда о фигуре Ким Кардашьян: звезду заметили в корректирующем белье


37-летняя звезда пришла на одну из вечеринок в Лос-Анджелесе в мини-платье и моделирующих шортиках с высокой талией, которые создает американская компания Spanx.

Производитель говорит, что его белье делает живот плоским, и при этом не причиняет дискомфорта. Шорты, как у Кардашьян, можно заказать на официальном сайте компании в черном и телесном оттенках за 72 доллара.

Немногим раньше сама Кардашьян рассказала в своем Instagram-аккаунта, какой у нее вес. По словам звезды, это 54 килограмма. Селебрити назвала эту цифру во время благотворительного вечера, когда речь зашла о том, сколько весят знаменитости.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:30
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