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Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с подружками-коровами

Настасья Самбурская на своей страннице в Instagram поделилась фотографий, на которой показала, как она проводит время в компании подружек-коров. В комментариях под данным снимком между подписчиками телеведущей развернулись настоящие дискуссии: кто-то порадовался, что актриса называет коров подружками, а не наоборот.

Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с подружками-коровами

Судя по Instagram Stories, Настасья Самбурская в рамках съемок телешоу «Ревизорро» побывала на проверке на одном из мясокомбинатов, где и провела время в компании коров. Также на странице в социальной сети телеведущая поделилась фотографией, на которой она позирует возле ограждения, за которым пасутся коровы. Новый снимок телеведущая подписала коротко: «С подружками».

Преданные поклонники оценили юмор своей любимицы, особо отметив, что такие подружки не расскажут тайны. Но недоброжелатели так же не упустили возможности посмеяться над телеведущей и заявили, что коровы выглядят привлекательнее самой Настасьи Самбурской.

Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с подружками-коровами

Некоторые подписчики написали: «Скажи кто твой друг, я скажу кто ты», «Только смелая женщина может навести подруг, красивее себя!», «Умные женщины всегда заводят подруг пострашнее».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:30
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