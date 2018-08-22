Настасья Самбурская показала в Instagram снимок с подружками-коровами
Настасья Самбурская на своей страннице в Instagram поделилась фотографий, на которой показала, как она проводит время в компании подружек-коров. В комментариях под данным снимком между подписчиками телеведущей развернулись настоящие дискуссии: кто-то порадовался, что актриса называет коров подружками, а не наоборот.
Судя по Instagram Stories, Настасья Самбурская в рамках съемок телешоу «Ревизорро» побывала на проверке на одном из мясокомбинатов, где и провела время в компании коров. Также на странице в социальной сети телеведущая поделилась фотографией, на которой она позирует возле ограждения, за которым пасутся коровы. Новый снимок телеведущая подписала коротко: «С подружками».
Преданные поклонники оценили юмор своей любимицы, особо отметив, что такие подружки не расскажут тайны. Но недоброжелатели так же не упустили возможности посмеяться над телеведущей и заявили, что коровы выглядят привлекательнее самой Настасьи Самбурской.
Судя по Instagram Stories, Настасья Самбурская в рамках съемок телешоу «Ревизорро» побывала на проверке на одном из мясокомбинатов, где и провела время в компании коров. Также на странице в социальной сети телеведущая поделилась фотографией, на которой она позирует возле ограждения, за которым пасутся коровы. Новый снимок телеведущая подписала коротко: «С подружками».
Преданные поклонники оценили юмор своей любимицы, особо отметив, что такие подружки не расскажут тайны. Но недоброжелатели так же не упустили возможности посмеяться над телеведущей и заявили, что коровы выглядят привлекательнее самой Настасьи Самбурской.
Некоторые подписчики написали: «Скажи кто твой друг, я скажу кто ты», «Только смелая женщина может навести подруг, красивее себя!», «Умные женщины всегда заводят подруг пострашнее».