Врачи советуют оздоравливать печень с помощью японской диеты

Печень является уникальным органом, от состояния которого зависит и общее самочувствие, и внешняя привлекательность человека. Особо губительными для печени признаны такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголь. Негативным образом на нее влияет и плохая экология, и тяжелые условия работы.Помочь здоровью печени сможет диета от японских экспертов, которые предложили больше употреблять брокколи, шпинат, петрушку и разнообразные салаты. Также в этой диете предусмотрено регулярное употребление кисломолочных продуктов, включая йогурты, кефир, ряженку, в составе которых обязательно должны присутствовать живые биобактерии.