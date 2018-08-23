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Врачи советуют оздоравливать печень с помощью японской диеты

Последние исследования авторитетных диетологов позволили установить, что для здоровья печени весьма полезна японская диета. Данный рацион питания предусматривает употребление большого количества зеленых овощей и салатной зелени, а также кисломолочных продуктов.

Врачи советуют оздоравливать печень с помощью японской диеты

Печень является уникальным органом, от состояния которого зависит и общее самочувствие, и внешняя привлекательность человека. Особо губительными для печени признаны такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголь. Негативным образом на нее влияет и плохая экология, и тяжелые условия работы.

Помочь здоровью печени сможет диета от японских экспертов, которые предложили больше употреблять брокколи, шпинат, петрушку и разнообразные салаты. Также в этой диете предусмотрено регулярное употребление кисломолочных продуктов, включая йогурты, кефир, ряженку, в составе которых обязательно должны присутствовать живые биобактерии.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00
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