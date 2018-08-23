Рынок легких коммерческих автомобилей России вырос на 5%

Общий объем данного сегмента на рынке включает 61,4 тыс. машин. Большая часть из них принадлежит марке GAZ - 45%, примерно 27,9 тыс. автомобилей. За указанный период продажи GAZ выросли на 9%.Далее по популярности следует УАЗ. Продажи его упали на 29%, до уровня 8,9 тыс. машин. Тройку лидеров замыкает LADA. Под этой маркой увеличилась реализация автомобилей на 7%, до 5,9 тыс. машин.Немногим ранее «Автостат» уже сообщал о темпах роста продаж электромобилей за I полугодие 2018 года. По сравнению с прошлым годом, объемы увеличены на 79,3%. Среди самых популярных электромобилей в России оказался Nissan Leaf.