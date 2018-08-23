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Рынок легких коммерческих автомобилей России вырос на 5%

Продажи в России новых легких коммерческих автомобилей, за период январь-июль текущего года, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Информационные данные представлены аналитическим агентством «Автостат».

Общий объем данного сегмента на рынке включает 61,4 тыс. машин. Большая часть из них принадлежит марке GAZ - 45%, примерно 27,9 тыс. автомобилей. За указанный период продажи GAZ выросли на 9%.

Рынок легких коммерческих автомобилей России вырос на 5%

Далее по популярности следует УАЗ. Продажи его упали на 29%, до уровня 8,9 тыс. машин. Тройку лидеров замыкает LADA. Под этой маркой увеличилась реализация автомобилей на 7%, до 5,9 тыс. машин.

Немногим ранее «Автостат» уже сообщал о темпах роста продаж электромобилей за I полугодие 2018 года. По сравнению с прошлым годом, объемы увеличены на 79,3%. Среди самых популярных электромобилей в России оказался Nissan Leaf.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:00
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