Телеведущие «Дома-2» опять довели Александру Черно до истерики

«Недавно прочитала в Сети свидетельства уже покинувших «Дом-2» участников. Оказывается новое телешоу «Бузова против Бородиной» снимали по восемь часов подряд по два выпуска в сутки. Кто знает, возможно Александра Черно рыдала потому что хотела побыстрее поехать на Поляну к холодильнику», - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

«Черно так и будет сидеть в девах! Какой нормальный мужик захочет взять ее в жены? Вы сами подумайте!», «А мне не жалко Шуру! Она сама виновата в том, что Оганесян не зовет ее подать заявление в ЗАГС! Ей давали шанс привести себя в порядок, она не захотела им воспользоваться. Теперь пусть себе сидит и рыдает! Никому ее все равно не даль уже!», «Шура, Шура..может чуть позже поймешь, что мужики любят глазами! Глянь на себя! Кому ты такая нужна?», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Если во время участия в программе «Перезагрузка» Александра Черно и возомнила себе, что с ней все будут постоянно носиться, как курица с яйцом, то теперь девушка уж точно поняла, что глубоко ошибалась. Ведь вчера к участнице прилетел бумеранг, несмотря на то, что пока он маленький, но бьет, как оказалось, он очень больно.Дело в том, что вчера на новом телешоу «Бузова против Бородиной» с глаз Александры на ее «дорогостоящее лицо» полились первые слезы отчаяния после того, как телеведущие «Дома-2» снова жестко высказались в ее адрес. По словам Ксении и Ольги, быстрее Артем Сорока сыграет с Маргаритой Овсянниковой свадьбу, чем Черно дождется от Иосифа Оганесяна элементарной предложения подать заявление в ЗАГС.Стоит заметить, что ускорение бумерангу придавали и слова других участников реалити-шоу «Дом-2» о том, что парочка Александры Черно и Иосифа Оганесяна на самом деле является чисто проектной фикцией. И эти слова прозвучали при приглашенных на телешоу экспертах, в прайм-тайме, в первом выпуске нового проекта, которое уж точно посмотрит огромнейшее количество людей.На сегодняшний день телезрители «Дома-2» уверены, что именно поэтому по щекам Александры и текли настоящие слезы отчаяния. Только вот убежать или закатить истерику прямо на съемочной площадке «Бузова против Бородиной» Черно не могла, так как ей явно это просто так с рук потом бы не сошло.Нужно сказать, что неожиданное предложение руки и сердца Артема Сороки повергло в шок не только участников и телеведущих телестройки, но и огромнейшее количество преданных поклонников «Дома-2». Поступок молодого человека даже вызвал гнев у некоторых невест реалити, которым до сих пор так и не удалось загнать своих возлюбленных в ЗАГС.Ведь по факту Маргарита Овсянникова получила предложение от Сороки просто так. А вот Александра Черно на протяжении уже двух лет не может дождаться от своего возлюбленного Иосифа Оганесяна решительных действий.